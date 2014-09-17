Il Confine Labile il nuovo singolo dei REDRUM EXPERIENCE. ASCOLTALO ORA!

Funky, rapcore e crossover: il quartetto di Cagliari presenta il singolo Il Confine Labile, dal 23 settembre in radio e nell'album Jailbreak

“Il Confine Labile” dal 23 Settembre in rotazione radioAscolta il singolo:https://soundcloud.com/resisto/redrum-experience-il-confine-labileDal 23 Settembre disponibile in tutti i negozi digitali l’album “Jailbreak” dei REDRUM EXPERIENCE distribuito e promosso da (R)esisto, che conta otto brani tra cui il brano estratto come singolo “Il Confine Labile” in rotazione radio.

I Redrum Experience sono quattro ragazzi che si ritrovano a suonare insieme in una saletta nella periferia di Cagliari. Ognuno proviene da qualche altra band più o meno conosciuta nello scenario sardo, ma hanno in comune un amore passionale per il funky. Il nome della band, se pur cita il famoso film di Kubrick, racconta tutta un’ altra storia.

Dopo quasi due anni di sperimentazione e ricerca, i quattro si rinchiudono tre giorni in una villetta nella marina di Orosei per dare vita a 8 brani.

Il nome che scelgono per l’album è Jailbreak, per rafforzare l’idea di rottura e l’esigenza di cambiare strada.

Funky, rapcore, crossover, una miscela di groove e sound in continua evoluzione, perché la musica non è stasi, ma cambiamento, ricerca, scoperta, in ogni singola nota.

I Redrum Experience sono:Alessandro Pinna – voceDavide Onida – chitarraGiancarlo Coghe – bassoNicola Guiso – batteriaDistribuzione: (R)esistoUfficio stampa: (R)esisto Promozionewww.facebook.com/Redrum.

ExperienceDal 23 Settembre disponibile in distribuzione digitalePer informazioni e interviste:Davide (Redrum Experience)cell. (+39) 340 5661459 – redrumexperience@gmail.comAlessandro (Redrum Experience)cell. (+39) 347 7900812 – redrumexperience@gmail.com(R)esisto Promozionecell. (+39) 338 5052681 – e-mail: resistodistribuzione@gmail.com