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Il critico Enrico Ghezzi introduce le proiezioni a Casa Berto

Ospite di Antonia Berto, il critico Enrico Ghezzi cura una mini rassegna di proiezioni serali all'aperto, da Kubrick a Hitchcock, nei luoghi di Giuseppe Berto

17 Agosto 2015 - 14:25 | di Redazione

Enrico Ghezzi, critico ospite delle proiezioni serali di Casa Berto a Capo Vaticano

Enrico Ghezzi ha accettato l’invito di Antonia Berto, che in questa estate 2015 ha riattivato gli eventi culturali nel luogo scoperto dal padre Giuseppe Berto – Capo Vaticano, in Calabria – per vivere e scrivere i suoi capolavori, di curare una mini rassegna cinematografica con proiezioni serali all’aperto. Fruizioni molto “frugali” per interessantissime pellicole quali “Fear and Desire” (la prima di Kubrick), Il “Cielo è rosso” di Claudio Gora (tratto dall’omonimo libro di Berto), Il “Sipario strappato” di Hitchcock, e ancora due film risalenti a Giuseppe Berto: “Anonimo veneziano” e “Il male oscuro”. Ci sarà spazio per il documentario “L’isola di Bonaria” che ha vinto recentemente il festival Etuscia realizzato sulla vita e le opere artistiche della artista Bonaria Manca.

Il “critico-residente”, Enrico Ghezzi, introdurrà criticamente ciascuna pellicola e si intratterrà con il pubblico.

Questo il programma delle proiezioni:

  • 18 agosto Fear And Desire
  • 20 agosto Il cielo è rosso
  • 21 agosto Il sipario strappato
  • 22 agosto Anonimo veneziano e L’isola di Bonaria

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