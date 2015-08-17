Il critico Enrico Ghezzi introduce le proiezioni a Casa Berto

Enrico Ghezzi ha accettato l’invito di Antonia Berto, che in questa estate 2015 ha riattivato gli eventi culturali nel luogo scoperto dal padre Giuseppe Berto – Capo Vaticano, in Calabria – per vivere e scrivere i suoi capolavori, di curare una mini rassegna cinematografica con proiezioni serali all’aperto. Fruizioni molto “frugali” per interessantissime pellicole quali “Fear and Desire” (la prima di Kubrick), Il “Cielo è rosso” di Claudio Gora (tratto dall’omonimo libro di Berto), Il “Sipario strappato” di Hitchcock, e ancora due film risalenti a Giuseppe Berto: “Anonimo veneziano” e “Il male oscuro”. Ci sarà spazio per il documentario “L’isola di Bonaria” che ha vinto recentemente il festival Etuscia realizzato sulla vita e le opere artistiche della artista Bonaria Manca.

Il “critico-residente”, Enrico Ghezzi, introdurrà criticamente ciascuna pellicola e si intratterrà con il pubblico.

Questo il programma delle proiezioni: