Il festival di street art a Catanzaro ridisegna i muri della città

Undici muri in dieci giorni: il festival di street art ALTrove ha ridisegnato Catanzaro con artisti come Sbagliato, Moneyless, Blue, Massimo Sirelli e Run e un messaggio, fermati e pensa

-di Laura Maria Tavella. Si è conclusa la prima edizione del festival di street art “ALTrove”, che ha scelto come città Catanzaro. Fra gli artisti ci sono grandi nomi come Sbagliato, Moneyless, Blue, Massimo Sirelli e Run. Il festival consisteva nel realizzare 11 muri in 10 giorni, per dare un “colpo forte” alla città e ai cittadini, che il giorno seguente, domenica 11 maggio, si sono ritrovati con alcuni muri della città(ovviamente, quelli concessi dalle istituzioni), pensando di trovarsi altrove.

Il messaggio del festival deriva dal suo nome: Alt!, cioè fermati a pensare, guarda ciò che hai davanti, pensa che potrebbe essere altro e impegnati per costruire tu stesso il tuo altrove.