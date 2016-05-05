Il film mistico di Gus Van Sant: La foresta dei sogni

di Gianni Vittorio – Sicuramente fare un film sul suicidio non è un buon motivo per far venire più gente al cinema, specie se il film è del geniale e controverso regista Gus Van Sant. Ma poco importa.

Il cinema, quello vero, non pensa agli incassi da botteghino. Così il cineasta americano, prendendo spunto da un fatto reale, cioè la foresta Aokigahara in Giappone (chiamata la ‘’foresta dei suicidi’’), luogo macabro in cui molte persone hanno perso la vita, decide di girare un film sul tema del suicidio.

La foresta dei sogni narra la storia di un americano, Arthur, travagliato dal dolore per una storia d’amore ormai finita. Deciso a chiudersi in se stesso decide di andar a vivere in una foresta, luogo mistico, considerato da lui stesso il posto ideale per porre fine alla sua vita diventata inutile.

Location molto suggestiva per l’atmosfera che trasmette, anche grazie ai riferimenti alla cultura orientale, l’opera è interessante nella prima parte, per poi perdersi nella ripetitività delle azioni dal ritmo molto lento. Il premio oscar Matthew McCounaghey, pur molto bravo, non riesce a fare emergere quel valore metafisico e simbolico che il regista avrebbe voluto dare.

Da vedere comunque per la materia trattata.

Voto 6,5

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