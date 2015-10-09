Il gruppo dei lettori “I Segnalibro” inaugurano la nuova stagione di letture con un affascinate Reading dedicato alla terra, che si svolgerà venerdì 9 ottobre alle 20:00 a Cardeto nella suggestiva cornice della “MuseOsteria Il Tipico Calabrese”. Il tema della terra verrà declinato secondo diverse sfaccettature: terra intesa come montagna, come controcanto al mare, come madre, come terra che si abbandona e che si ritrova. Abbiamo già visto come il nostro mare sia “pieno di voci”, ora le voci si alzeranno da una terra viva, piena di storie, tradizioni e contraddizioni. Continuano così i nostri incontri con le eccellenze Calabresi – inaugurate lo scorso maggio nell’atelier Pennestrì – con l’intento di far risuonare la letteratura negli stessi luoghi dove l’artigiano lavora e il lavoro si fa cultura.

La “MuseOsteria” Il Tipico Calabrese – Arti e Sapori – è un’azienda a conduzione familiare, gestita da Marcello Manti che, oltre a produrre, trasformare e commercializzare prodotti provenienti dal nostro territorio, offre un servizio di ristorazione all’interno di un antico edificio che è un vero e proprio museo dell’antica cultura contadina e artigianale calabrese. Un punto di riferimento per chi cerca prodotti artigianali calabresi che sfuggono ai circuiti della grande distribuzione, ma anche per chi è interessato a conoscere la storia e l’antica cultura cardetese. Marcello Manti è impegnato inoltre nella ricerca e promozione delle antiche varietà di frutta e verdura locali cercando di preservare l’importante patrimonio genetico delle nostre produzioni che sono a rischio di estinzione a causa dei sementi di produzione industriale.