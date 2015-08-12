Il live dei Subsonica chiude Fatti di Musica

Con il concerto dei Subsonica si chiude domani sera all’Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido la parte estiva di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, la 29ma edizione della rassegna del Miglior Live d’Autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna, con il partenariato dell’Assessorato Regionale alla Cultura e della Comunità Europea e con la collaborazione dei Comuni ospitanti. La travolgente rock band torinese, dominatrice della classifiche con l’ album “Una nave in una foresta”, riceverà a Catanzaro per la seconda volta il “Riccio d’Argento” del maestro orafo calabrese Gerardo Sacco, premio della rassegna ai Migliori Live d’Autore di ogni stagione.

Il Riccio d’Argento ai Subsonica

Anche nel 2015, per “Fatti di Musica”, la migliore band italiana è quella dei Subsonica, uno dei gruppi più interessanti ed eclettici della scena musicale. Il riconoscimento è “per lo stile, l’originalità e l’unicità della loro musica che, nel live, trova la massima espressione della loro inesauribile creatività e della loro straordinaria capacità di coinvolgere, trasmettendo entusiasmo ed emozioni.”.

Preceduti dal “Subsonica Day” dello scorso giugno nelle principali sale cinematografiche italiane, i Subsonica sbarcano a Catanzaro con una produzione imponente, certamente il live più sperimentale e innovativo degli ultimi tempi. Per quella che si preannuncia come la notte più incandescente e rock dell’agosto calabrese, il gruppo torinese sarà preceduto da due giovani band supporter che, nelle loro formazioni, hanno anche musicisti calabresi: gli Skelters e i Mad Shepherd.

Prevendita e biglietti

La prevendita dei biglietti prosegue regolarmente al prezzo di € 23, compreso diritto di prevendita, nei punti abituali e Ticketone. La biglietteria dell’Arena sarà attiva dalle ore 17. I cancelli apriranno alle ore 19. La prima band supporter salirà sul palcoscenico alle 21. I Subsonica apriranno il loro concerto alle 21.45.

“Con la grande notte dei Subsonica nel gigantesco tempio dei principali eventi live in Calabria degli ultimi anni – afferma Ruggero Pegna – si chiude una edizione estiva di Fatti di Musica straordinaria che, ancora una volta, ha confermato la qualità dei concerti presentati e premiati. L’entusiasmo del pubblico ha trasformato ogni evento in una indimenticabile festa ed è stata l’ennesima conferma che la rassegna-festival Fatti di Musica continua ad intercettare ogni anno l’attesa del grande pubblico con eccezionali live d’autore, attestandosi sempre come il più grande e risonante evento di spettacolo e cultura della Calabria e tra i maggiori del panorama musicale nazionale!”.

Una rassegna con i grandi nomi della musica d’autore

Da Cristiano De Andrè a Caparezza, dai Sud Sound System a Carmen Consoli, da Sergio Cammariere e Eduardo De Crescenzo, inondando di musica l’intera regione, la scelta è ricaduta su concerti di altissimo spessore artistico-musicale capaci di attrarre, coinvolgere ed emozionare, un vasto pubblico di tutte le età.

Tutte le informazioni sul concerto dei Subsonica e sulla rassegna in generale, che si chiuderà in novembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con l’Opera Colossal “I Promessi Sposi” per la regia di Michele Guardì, sono reperibili al numero telefonico della Show Net 0968441888 oppure al sitowww.ruggeropegna.it.

(Elenco Punti Vendita biglietti – CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini tel. 0961741000; CATANZARO LIDO: Bar Cremino, piazza Anita Garibaldi tel. 096134370; AMANTEA: Bar Santina, viale Regina Margherita tel. 098241135; BOTRICELLO: Bar Royal, via Nazionale tel. 0961973632; CASTROVILLARI: Dany Music, via Mazzini tel. 098127084; COSENZA: Inprimafila, via Alimena n.4 tel. 0984795699; CROTONE: Top Teen, via S. Paternostro tel. 096221889, Aleph Incontro, via Scalfaro tel. 3356283191; DAVOLI: Check Sound, via Nazionale tel. 0967572505; FALERNA MARINA: MTG, via della Libertà 3 tel. 096897092; GIOIA TAURO: Bar Royal, via Roma tel. 0966500963; GIOIOSA MARINA: Golosia, piazza Zaleuco tel. 0964416463; LAMEZIA TERME: Gaia Life, corso Nicotera n. 169 tel. 096823167;Bar Ferrise Dolci, corso G. Nicotera n. 235 tel. 0968446002; Uffici Pegna, corso G. Nicotera n. 237 tel. 0968441888; Tabacchi Sant’Eufemia (davanti Stazione Centrale) tel. 096851681; LOCRI: Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30 tel. 0964232172; MAIDA: Giochi e Scommesse Centro Due Mari (primo piano) tel. 0968750152; MONTEPAONE LIDO: Bar Blu Moon, via Nazionale tel. 3398486044; PALMI: Andrea Cogliandro Eventi, via Poeta n. 90 tel. 0966420282; PAOLA: Bar Zurigo, corso Roma n.85 tel. 0982589442; PIZZO: Bar Dante, piazzetta tel. 0963534150; POLISTENA: Bar Italia, via Trieste n. 54 tel. 0966943559; REGGIO CALABRIA: New Taxi 330, tel. 0965332383; ROCCELLA: Bar Tiche, Piazza S. Vittorio tel. 3470309260; SIDERNO: La Diano Viaggi, via dei Salici n. 4 tel. 0964381397; SOVERATO: Quelli del Toto, via Nazionale tel. 0967521189; TROPEA: Bar Madison, via Libertà tel. 3474579796; VIBO VALENTIA: Tabacchi 23 di Lo Bianco, via Dante Alighieri tel. 0963991781 e in tutti i punti Ticketone (CATANZARO Tabacchi Rotundo, Stazione Sala tel. 0961759632; REGGIO C. Poste Shop Reggio Centro, via Miraglia n. 14 tel. 0965315379 e nei punti di ogni regione – controlla nel sito www.ticketone.it il punto della tua città)