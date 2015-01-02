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Il marchese del pesce” in scena al Teatro di Loreto

Il Blu Sky Cabaret di Mimmo Raffa ospita al Teatro Loreto la compagnia messinese Il volto e la maschera con lo spettacolo di Carlo Barbera, il 10 e 11 gennaio

02 Gennaio 2015 - 19:06 | di Redazione

Il marchese del pesce di Carlo Barbera con la compagnia Il volto e la maschera al Teatro Loreto di Reggio Calabria

“Il marchese del pesce” di Carlo Barbera, per l’interpretazione della compagnia messinese Il volto e la maschera, sarà lo spettacolo che il Blu Sky Cabaret ospiterà nel teatro Loreto di Reggio Calabria nei giorni 10 e 11 gennaio prossimi. La cronaca registra ancora un grande successo di pubblico per l Blu Sky di Mimmo Raffa che, dopo aver festeggiato i suoi 40 anni di attività, continua a proporre spettacoli che rispondono alle aspettative dei numerosi abbonati.

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