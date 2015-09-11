Il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo alla Pinetina Zerbi

Anche quest’anno in occasione dei festeggiamenti mariani si terrà presso la Pinetina Zerbi in via Marina a Reggio Calabria, il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo organizzato dall’Associazione “Onlus Rhegium Urbs Antiqua 1908” inserita anche quest’anno nel comitato feste mariane. Il mercato dell’antiquariato e del collezionismo, sarà aperto con orario continuato dalle 08.00 alle 16.00 di Domenica 13 Settembre, e in detta data si potrà tranquillamente passeggiare tra le bancarelle dei venditori cercando gli oggetti d’epoca di nostro interesse. Parteciperanno alla manifestazione oltre 80 espositori provenienti da tutto il sud Italia, trasformando il mercatino ormai storico ”della pinetina” in un vero e proprio mercato antiquario e collezionistico del “Regno delle due Sicilie”. Sarà proposta ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, soprammobili, mobili, tappeti, modernariato, vintage e collezionismo. Sarà possibile passare dei piacevoli momenti di svago a spasso tra le variopinte bancarelle, sottolinea il presidente dell’Associazione Luigi Sacchetti, sfruttando l’occasione per acquistare l’oggettino d’arte o collezionistico ricercato da tempo. L’associazione organizzatrice ringrazia pubblicamente i vertici delle Ferrovie dello Stato Italiane spa proprietarie dell’area della Pinetina, per aver permesso il proseguire della manifestazione e chiede per l’ennesima volta l’impegno, finora caduto nel vuoto, delle autorità politiche e specificatamente del Sindaco Falcomatà, del Presidente Raffa e del Presidente Irto per risolvere l’annoso problema del sito dove si tiene il mercatino di Reggio Calabria.