Il Mio Reato il nuovo Album dei Melissa Swam

“Il Mio Reato” dal 11 Novembre in distribuzione ed in rotazione radio/TV il singolo “Taxi”Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=HnArN-E6QLs&feature=youtu.beDopo aver attirato l’attenzione con l’EP “Rimozione Forzata” uscito a Gennaio 2014, trascinato dal singolo “Cambio Forma”, l’11 Novembre esce in tutti i negozi digitali il nuovo ed atteso album “Il Mio Reato” dei MELISSA SWAM.Il nuovo disco è distribuito e promosso da (R)ESISTO, nove tracce di matrice pop/rock tra cui il brano estratto come singolo “Taxi” in rotazione radio/tv.“Il mio Reato” è il sorriso migliore, è la panacea di sacrifici e delle difficoltà incontrate nel cammino, artistico e non degli elementi della band. “Il mio Reato” è un’ unica colpa, il nostro difetto, il nostro pregio, il nostro obiettivo, ci definisce in quanto persone e di riflesso ci da forma in quanto membri di un unico sgraziato ma a sua volta raffinato corpo come quello di Melissa Swam. “Il mio Reato” è la provocazione che lanciamo a chi ci ascolta ed il suo messaggio più profondo è nascosto dentro tutti e nove i suoi volti. Composto da nove tracce pop rock risente molto delle diverse influenze artistiche dei sei componenti Siracusani spaziando da raffinati arpeggi classici a riff duri, ruvidi, psichedelici e frenetici. “Il mio Reato” è il primo album in studio, rivendica un qualcosa che ci appartiene come la nostra stessa “diversa” natura ed ha uno scopo ben preciso, lasciare un segno.

I Melissa Swam nascono a Siracusa nell’estate del 2012 da un’idea di Walter Nicastro e Alessandro Aglianò, rispettivamente batteria e chitarra acustica, presto la formazione si completa con l’arrivo di Lorenzo D’Antoni al basso, Salvatore Canto alla voce e infine Andrea Paganucci alla chitarra. I cinque trovano sin da subito l’intesa e confrontandosi sulle loro esperienze musicali passate trovano il giusto mix spaziando dalle sonorità più british a testi di natura quasi cantautorale, miscelando la raffinatezza di arpeggi dal sapore classico alle chitarre distorte e ai ritmi serrati. Così prende vita il progetto vero e proprio e in pochi mesi i Melissa Swam sono pronti per l’autoproduzione del loro primo lavoro. Riescono a rendere editi i primi due singoli estratti: “Nuvole” e “Cambio Forma” ai quali successivamente si aggiungeranno “Pallida Roma” e “Cambio Forma, i primi due correlati di due rispettivi videoclip. Non solo attivi sulla composizione e pubblicazione, la band ha partecipato a diverse manifestazioni culturali, festival, collezionando diverse date live. Nel Maggio 2013 fa il suo ingresso nella band Daniele Sacco (chitarra elettrica) come supporto nelle performance dal vivo.

TracklistNon RinunceròUstioniPallida RomaCambio FormaIl Mio ReatoTaxiNuvoleSfumatureCompro ParoleI Melissa Swam sono: Andrea Paganucci (Chitarra elettrica), Daniele Sacco (Chitarra elettrica), Alessandro Aglianò (Chitarra acustica)Lorenzo D’Antoni (Basso), Walter Nicastro (Batteria), Salvatore Canto (Voce)Distribuzione: (R)esistoUfficio stampa: (R)esisto PromozioneDal 11 Novembre 2014 disponibile in distribuzione digitaleLink iTunes: https://itunes.apple.com/it/album/id923118774