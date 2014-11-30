Il nuovo singolo di Carlo Slim C: “Welcome to the Sud”

di Domenico Suraci – Nuovo singolo per Carlo Slim C dal cui titolo deriva il nome dell’intero mixtape da lui composto. E’ proprio il giovane artista a coinvolgere i suoi fans con il piacevole ritornello: “Welcome to the Sud” ovvero “Benvenuti al Sud”, descrivendo nel pezzo, interpretato in versione rap e con l’aiuto di una apprezzabile rima, la nostra terra, piena di tanti problemi ma fortunatamente sospinta, attraverso la forza di tanti giovani, da una notevole voglia di riscatto sociale e di speranza per un futuro migliore.

Questo brano musicale è ben raffigurato da un video nel quale coincide, contemporaneamente ad ogni frame, una pregevole nota dell’energico ed intenso testo del talento reggino.

Le parole di Carlo Slim C

Il rapper durante la presentazione del pezzo ha dichiarato: “Esprimo un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del video, magistralmente diretto e montato da Sergio Puglia, per le bellissime riprese effettuate nel variegato ed incantevole contesto paesaggistico di Reggio Calabria ed estendo la gratitudine alle professionalità che hanno accompagnato l’esecuzione dell’opera arricchita, tra l’altro, dal mixaggio e la masterizzazione di Luca Frere che ha inoltre interamente curato l’intero mixtape”. Questo emergente rapper ha ulteriormente ringraziato coloro che hanno preso parte alla realizzazione del videoclip contribuendo in maniera significativa alla buona riuscita del disco.

Un apprezzamento particolare, infine, l’ha rivolto a tutti coloro che credono in lui e lo hanno sempre sostenuto per intraprendere questo complesso percorso artistico che nonostante le difficoltà, Carlo intende portare avanti con tanta dedizione e smisurata passione.

Il rap reggino nel panorama italiano

Questa opera si inserisce con classe e prepotenza nell’impegnativo e multicolore background rap italiano e possiamo dire che Reggio e l’intero sud sono quindi ben rappresentati in un contesto musicale altamente concorrenziale.

Clicca su questo LINK per visualizzare il videoclip.