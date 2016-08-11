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Il parrucchiere reggino Giuseppe Rotilio su Novella 2000

Il titolare di Compagnia della Bellezza a Reggio Calabria firma la rubrica Idee in testa con una proposta per le sere d'estate

11 Agosto 2016 - 18:27 | di Federica Geria

Giuseppe Rotilio, parrucchiere reggino di Compagnia della Bellezza, al lavoro nel suo salone di Reggio Calabria

Giuseppe Rotilio, titolare del suo salone Compagnia della Bellezza a Reggio Calabria, continua a sorprendere.

Domani, 12 agosto, lo vedremo infatti in edicola tra le pagine di Novella 2000, all’interno di “Idee in testa”, nuova rubrica sulle acconciature e opinioni dei parrucchieri di Compagnia della Bellezza, in cui Giuseppe darà i suoi consigli di esperto con “una proposta per le sere d’estate, leggera e un po hippy”, per rendere perfetta una donna durante la cena di ferragosto, cioè la treccia, “un must anche per il look estivi”.

Per la sera di ferragosto dunque Salvo Filetti e Renato Gervasi, brand ambassador di Compagnia della Bellezza, si affidano proprio a Giuseppe Rotilio, che ci proporrà una bellissima “treccia aerea” e continua, in cui i capelli sono intrecciati ma rimangono allo stesso tempo liberi e naturali.

Il parrucchiere reggino, già precedentemente intervistato da CityNow ci aveva raccontato: “Reggio Calabria è una delle città più belle d’Italia. L’impegno, la determinazione, e l’amore per la propria professione, può far si che il sogno di ogni persona in qualsiasi posto del mondo possa evolversi”.

Non ci resta che dare un’occhiata a Novella 2000, dove troveremo un’intervista a Giuseppe ricca di consigli, e dunque sostenere i talenti della nostra terra!

Acconciatura di Compagnia della Bellezza a Reggio Calabria
Giuseppe Rotilio, Compagnia della Bellezza, Reggio Calabria

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