Il pilota reggino Luca Ligato vince nella cronoscalata alla Trento – Monte Bondone
Il giovane pilota di Catona, alla prima volta in una delle cronoscalate più difficili del campionato, vince nel gruppo CN 2000 a un soffio dal record di categoria
03 Luglio 2016 - 20:17 | di Redazione
Luca Ligato vince la Trento Monte Bondone nel gruppo CN 2000, con uno straordinario tempo di 10′ 03″ e 02 mill. sfiorando il record di ctg. che ad oggi appartiene a Simone Faggioli con 10′ 00″.
La prima volta per Luca in questa che è certamente la conoscolata più importante è più difficile del CIVM.
Una gara preparata al meglio dal giovane pilota di Catona (RC) ma che al sabato durante le prove aveva evidenziato problemi tecnici.
Grazie all’ottimo lavoro dei tecnici del team Faggioli, l’ Osella PA 21 Evo è stata messa in condizioni di poter affrontare la gara di oggi.
Ottimo il lavoro di squadra, ma soprattutto encomiabile la parte psico fisico che Luca Ligato ha saputo gestire al meglio in questi giorni.
Con questa di Trento sono 4 le vittorie ed 1 secondo posto che ne confermano la leader ship in questo Campionato per il pilota calabrese.
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