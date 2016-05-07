Il plauso di Kronos: ‘Oggi hanno vinto gli studenti’
L'associazione universitaria si congratula con il rettore e con il presidente della Provincia dopo l'inaugurazione dello stabile di via Roma per gli studenti fuori sede
07 Maggio 2016 - 16:02 | di Federica Geria
education and friendship concept - happy students giving high five at school
All’indomani dell’inaugurazione della nuova casa dello studente, sita in via Roma a Reggio Calabria, l’Associazione universitaria Kronos desidera congratularsi con il Magnifico Rettore Pasquale Catanoso e con il Presidente della provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa.
“Sono opere indispensabili al servizio degli studenti”. Queste le parole di Domenico Marvelli, Presidente dell’Associazione Kronos. “Le associazioni universitarie e le istituzioni tutte, devono confrontarsi continuamente e muoversi verso un’unica direzione: il bene degli studenti”.
Il Presidente Giuseppe Raffa ha sempre incentivato il confronto con gli studenti e con tutti i rappresentanti istituzionali dell’Ateneo. “Un confronto che”, a dire di Marvelli, “ha permesso il raggiungimento di un importantissimo obiettivo come l’inaugurazione di uno stabile che possa ospitare giovani studenti fuori sede.”
Insomma, oggi, hanno vinto gli studenti. Oggi ha vinto quella classe dirigente seria che ha a cuore le sorti dell’università e ci tiene alla crescita dei propri studenti.
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