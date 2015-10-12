Il Premio Muse assegnato a Rosanna Cancellieri e Michele Gaudiomonte
Domenica 25 ottobre il Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse apre la stagione culturale reggina con l'assegnazione del Premio Muse a due premiati
12 Ottobre 2015 - 10:24 | di Redazione
Ritorna il Premio Muse versione 2016. Un riconoscimento che da 12 anni viene ritirato da volti e personalità importanti del panorama nazionale e non solo e che coincide con l’inizio della programmazione della nota associazione culturale calabrese.
L’apertura della stagione culturale delle Muse
Si aprirà domenica 25 ottobre così la stagione culturale del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria, inaugurazione che è occasione per l’assegnazione dell’importante “Premio” che ha visto negli anni come testimonial Emilia Costantini – capo servizio cultura del Corriere della Sera, Fabio Mollo – regista, Alda D’Eusanio – conduttrice televisiva, Fioretta Mari – attrice, Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona – mecenate, Beatrice Feo Filangeri – nobile normanna, Micaela – cantante, S. E. Mons. Milito – vice presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Cesare Mulè – storico, Anton Giulio Grande – stilista, Odette Nicoletti – costumista – Tonino Raffa – giornalista Rai, Anna Maria Galgano presidente Fondazione Rodolfo Valentino, Franco Pascale – presidente Fondazione Leoncavallo, Mons. Liberto – già direttore del Coro Pontificio, Antonio Marziale – presidente Osservatorio sui Minori, Giacomo Battaglia – attore.
La serata inaugurale – ricorda – il presidente Muse Giuseppe Livoti, sarà un vero e proprio evento per la città di Reggio Calabria. Una occasione mondana per ritrovare il gusto di incontrarsi e confrontarsi soprattutto con nomi che animano il panorama culturale nazionale. Un arricchimento quest’anno con ben due premiati che dimostra, come Reggio è anche approdo di nomi importanti del panorama intellettuale, creativo ma anche umano.
Il Premio Muse è libero, indipendente ed autogestito e dimostra come nella nostra città esistono associazioni “service” che in nome della cultura operano lontani dai clamori istituzionali della politica, conclude Livoti.
I due premiati dell’edizione
Due i nomi prestigiosi del panorama nazionale saranno con noi alle Muse: Rosanna Cancellieri e Michele Gaudiomonte.
Rosanna Cancellieri, stimatissima giornalista con una carriera sempre in ascesa, sin dai suoi esordi, firma di rilievo di Paese Sera, l’Unità ed ancora Repubblica, volto notissimo della Rai – Radiotelevisione italiana, per la sua conduzione del Tg3 nell’edizione serale e delle 14,20, ma anche conduttrice di successi televisivi come il talk “Dove sono i Pirenei ?”. Tantissime partecipazioni a trasmissioni tv e conduttrice dal 2003 delle rubriche “Sabato notte” e “Chi è di scena” dedicate al teatro ed alla lirica. Inoltre la Signora Cancellieri oggi è annoverata tra le più prestigiose interpreti del mondo della moda e del costume, poiché segue avvenimenti che caratterizzano il -made in Italy- nel mondo.
L’altro nome di eccellenza della serata
Altro nome di eccellenza, domenica 25 ottobre sarà lo stilista, architetto e designer Michele Gaudiomonte, nome importante della griffe italiana che nel 2005 entra di diritto nel mondo della moda poiché presente nella – haute couture – a Roma nel calendario delle sfilate di AltaRomAltaModa.
Un curriculum ricchissimo dalla partecipazione a “The Look of the year”, alla realizzazione dei costumi per l’opera “Bernadette” di G. Galatone al Teatro Sistina di Roma, alla manifestazione Lecce Fashion Week, alle “Giornate Culturali Vietnamite” a Roma a Palazzo Braschi, all’evento “Equilibrium” presso la Royal Albert Hall di Londra, alla partecipazione televisiva ai “Fatti Vostri” e all’ultima sfilata presso il “Teatro della Terra” al Parco della Biodiversità nell’ ambito degli eventi dell’Expo Milano 2015. Non resta che incontrare i due noti personaggi domenica 25 ottobre alla ore 18,30 alla storica sede reggina delle Muse di via San Giuseppe 19.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie