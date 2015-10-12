Il Premio Muse assegnato a Rosanna Cancellieri e Michele Gaudiomonte

Ritorna il Premio Muse versione 2016. Un riconoscimento che da 12 anni viene ritirato da volti e personalità importanti del panorama nazionale e non solo e che coincide con l’inizio della programmazione della nota associazione culturale calabrese.

L’apertura della stagione culturale delle Muse

Si aprirà domenica 25 ottobre così la stagione culturale del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria, inaugurazione che è occasione per l’assegnazione dell’importante “Premio” che ha visto negli anni come testimonial Emilia Costantini – capo servizio cultura del Corriere della Sera, Fabio Mollo – regista, Alda D’Eusanio – conduttrice televisiva, Fioretta Mari – attrice, Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona – mecenate, Beatrice Feo Filangeri – nobile normanna, Micaela – cantante, S. E. Mons. Milito – vice presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Cesare Mulè – storico, Anton Giulio Grande – stilista, Odette Nicoletti – costumista – Tonino Raffa – giornalista Rai, Anna Maria Galgano presidente Fondazione Rodolfo Valentino, Franco Pascale – presidente Fondazione Leoncavallo, Mons. Liberto – già direttore del Coro Pontificio, Antonio Marziale – presidente Osservatorio sui Minori, Giacomo Battaglia – attore.

La serata inaugurale – ricorda – il presidente Muse Giuseppe Livoti, sarà un vero e proprio evento per la città di Reggio Calabria. Una occasione mondana per ritrovare il gusto di incontrarsi e confrontarsi soprattutto con nomi che animano il panorama culturale nazionale. Un arricchimento quest’anno con ben due premiati che dimostra, come Reggio è anche approdo di nomi importanti del panorama intellettuale, creativo ma anche umano.

Il Premio Muse è libero, indipendente ed autogestito e dimostra come nella nostra città esistono associazioni “service” che in nome della cultura operano lontani dai clamori istituzionali della politica, conclude Livoti.

I due premiati dell’edizione

Due i nomi prestigiosi del panorama nazionale saranno con noi alle Muse: Rosanna Cancellieri e Michele Gaudiomonte.

Rosanna Cancellieri, stimatissima giornalista con una carriera sempre in ascesa, sin dai suoi esordi, firma di rilievo di Paese Sera, l’Unità ed ancora Repubblica, volto notissimo della Rai – Radiotelevisione italiana, per la sua conduzione del Tg3 nell’edizione serale e delle 14,20, ma anche conduttrice di successi televisivi come il talk “Dove sono i Pirenei ?”. Tantissime partecipazioni a trasmissioni tv e conduttrice dal 2003 delle rubriche “Sabato notte” e “Chi è di scena” dedicate al teatro ed alla lirica. Inoltre la Signora Cancellieri oggi è annoverata tra le più prestigiose interpreti del mondo della moda e del costume, poiché segue avvenimenti che caratterizzano il -made in Italy- nel mondo.

L’altro nome di eccellenza della serata

Altro nome di eccellenza, domenica 25 ottobre sarà lo stilista, architetto e designer Michele Gaudiomonte, nome importante della griffe italiana che nel 2005 entra di diritto nel mondo della moda poiché presente nella – haute couture – a Roma nel calendario delle sfilate di AltaRomAltaModa.

Un curriculum ricchissimo dalla partecipazione a “The Look of the year”, alla realizzazione dei costumi per l’opera “Bernadette” di G. Galatone al Teatro Sistina di Roma, alla manifestazione Lecce Fashion Week, alle “Giornate Culturali Vietnamite” a Roma a Palazzo Braschi, all’evento “Equilibrium” presso la Royal Albert Hall di Londra, alla partecipazione televisiva ai “Fatti Vostri” e all’ultima sfilata presso il “Teatro della Terra” al Parco della Biodiversità nell’ ambito degli eventi dell’Expo Milano 2015. Non resta che incontrare i due noti personaggi domenica 25 ottobre alla ore 18,30 alla storica sede reggina delle Muse di via San Giuseppe 19.