‘Il Prescelto’ del reggino Domenico Crea sbarca nei Mondadori Store

Il romanzo dell'esordiente reggino, nato su Wattpad e scelto da IBS, arriva nei Mondadori Store tra thriller, horror e urban fantasy

di Eva Curatola – “Il Prescelto: storia di una vita vera vissuta per finta“, dopo un lungo e travagliato percorso arriva finalmente nei Mondadori Store, e nei Mondadori e Feltrinelli online.

La trama del romanzo

Il romanzo narra la storia di Darren Thompson, un uomo con un’infanzia difficile, ma un futuro promettente, che improvvisamente si trova a dover affrontare le peggiori paure a cui un uomo possa andare incontro. La sua vita apparentemente perfetta viene sconvolta da un evento che sarà solo il primo dei tanti colpi di scena, di fronte ai quali il lettore resterà a bocca aperta. Il nostro protagonista metterà sempre più in dubbio la sua vita, e ciò che gli è stato insegnato fin da quando era solo un bambino. In un mix di thriller, horror e urban fantasy, Darren passerà dalla crudezza del mondo reale al dover fare i conti con creature fantastiche fino ad ora sconosciute. Solo alla fine Darren scoprirà che tutti gli avvenimenti sono stati “vissuti solamente per finta”, attraverso un viaggio memorabile della sua psiche.

Un cammino iniziato fra i banchi di scuola, proseguito poi con l’avventura del selfpublishing sulla piattaforma di wattpad. E poi ad ottobre la svolta, IBS decide di pubblicare il romanzo che ha tenuto tanti lettori col fiato sospeso sin dalle prime pagine. Da gennaio il sogno, dell’esordiente autore reggino Domenico Crea, diventa finalmente realtà.

Le avventure di Darren Thompson

Non perdete dunque le avventure di Darren Thompson, il protagonista del thriller/fantasy che vi trascinerà in un uragano di emozioni e suspense.