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Il presidente Raffa in visita all’istituto ‘Alvaro – Gebbione’

Il presidente della Provincia dialoga con gli studenti sul ruolo dell'ente alla vigilia del passaggio a città metropolitana

02 Febbraio 2016 - 13:25 | di Vincenzo Comi

Studenti dell'Istituto Comprensivo Alvaro-Gebbione di Reggio Calabria

ESAMI DI AMMISSIONE ALL FACOLTA' DI INGEGNERIA IN VIALE MORGAGNI STUDIO ASSOCIATO CGE FOTOGIORNALISMO

Il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Alvaro-Gebbione” dott.ssa Margherita Nucera comunica che nell’ambito delle attività progettuali inerenti “Cittadinanza e Costituzione”,GIOVEDI 4 FEBBRAIO 2016 alle ore 9.00 verrà in visita ufficiale, presso la Scuola Media “Gebbione” IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  DI RC dott. Giuseppe Raffa.

In tale occasione, IL PRESIDENTE converserà con i ragazzi sul ruolo della provincia.

Dunque un momento importante per tutta l’istituzione scolastica poiché i ragazzi potranno dialogare, ponendo domande e curiosità a Raffa in prossimità del passaggio a città metropolitana.

In tale occasione si esibirà il Coro e l’Orchestra della scuola. Inoltre sarà possibile visitare i locali rinnovati nel piano del colore, negli ambienti e nei laboratori riorganizzati logisticamente.

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