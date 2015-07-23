Il primo agosto piazza Castello si trasformerà in una galleria di musica con il concerto di Caparezza

L’estate reggina 2015 entra nel vivo. E’ stata presentata questa mattina nella Pinacoteca civica il concerto del musicista, autore e cantautore pugliese Caparezza (all’anagrafe Michele Salvemini) che si svolgerà nella suggestiva cornice di piazza Castello di Reggio Calabria il prossimo 1 agosto alle ore 21.30.

“Lo spettacolo, insieme a quelli già proposti nei mesi scorsi – ha esordito Demetrio Delfino, presidente del Consiglio comunale – restituisce alla città un senso d’appartenenza. L’amministrazione sta attraversando un periodo particolare dal punto di vista economico, ma nonostante tutto grazie all’impegno di alcuni imprenditori e di tanti professionisti, stiamo proponendo alla città una buona offerta culturale. La collaborazione con Ruggero Pegna, che ha organizzato l’evento, ci ha permesso di realizzare spettacoli di altissima qualità. Per il concerto di Caparezza sono già previsti 3500 spettatori, segno che si sta mettendo in piedi una manifestazione di elevato spessore”.

Il rapper di Molfetta creerà sul palco una vera e propria ‘galleria di musica’ , una somma canora di affreschi che sprigioneranno energia pura. Le performance di Caparezza sono sempre un’esplosione di gioia, e quella dell’1 agosto non sarà da meno. “Vogliamo che la città – ha dichiarato l’assessore comunale alla Cultura, Patrizia Nardi, che ha voluto fortemente questo evento – riprenda il suo ruolo. Abbiamo iniziato la collaborazione con Ruggero Pegna, non solo per la grande competenza artistica ma anche per l’eccellenza sotto il profilo della sicurezza. La sinergia continua con le alte professionalità, è la strada che vogliamo continuare a percorrere. Reggio è chiamata attualmente ad un sacrificio doppio rispetto ad altre città ma nonostante questo cerchiamo sempre di offrire l’eccellenza. Il concerto di Caparezza s’inserisce all’interno una due giorni (31 luglio e 1 agosto n.d.r.) che vedrà ad Arghillà il “Dvno Electronic Southern Festival”, il Gay Pride e infine lo spettacolo musicale di altissimo valore a piazza Castello. La nostra città è “bella e gentile” e questo assessorato insieme all’apporto fattivo di tutta l’amministrazione, e nello specifico ringrazio i colleghi assessori alle Attività produttive e alla Sicurezza, Neto e Muraca per l’aiuto, farà di tutto per continuare queste collaborazioni che ci permettono di allestire grandi spettacoli. E posso già anticipare che a novembre, sempre insieme a Ruggero Pegna, porteremo per una settimana in città lo spettacolo musicale di grande successo “I promessi sposi”.

Pegna: un concerto per ogni gusto musicale

“Voglio ribadire – ha affermato Ruggero Pegna, responsabile della ‘Show net’ presente in conferenza stampa – che poter confrontarsi con una persona di cultura come l’assessore Nardi rende il lavoro più facile consentendo la realizzazione di grandi cose. Poter operare a Reggio con la garanzia di un appoggio costante da parte dell’istituzione in tutta la fase organizzativa è fondamentale. Il concerto di Caparezza non è uno spettacolo dedicato solo ai giovani, è un gesto d’attenzione per i gusti musicali di ognuno. La performance del cantante sarà un’esperienza positiva per la città in termini di promozione e d’immagine. Abbiamo creato uno spettacolo in uno spazio suggestivo come piazza Castello, con l’intento di utilizzare il fascino dei luoghi per dare ancora più caratura alla manifestazione”.