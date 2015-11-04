Venerdì 6 alle ore 19, si terrà il primo appuntamento culturale del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” per il mese di novembre, presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19.

I Video-dibattiti dedicati ai 10 Comandamenti

Tornano “I Video…dibattiti delle Muse”, dedicati lo scorso anno sociale ai -Vizi Capitali-, mentre in questa nuova edizione ai “10 Comandamenti”.

Incontri inediti e particolari, di grande livello ed interesse, dichiara Giuseppe Livoti -presidente del sodalizio: insieme alla curatrice, la critica Paola Abenavoli, abbiamo pensato di discutere con il pubblico su temi di grande valore, soprattutto morale, visto il periodo che stiamo vivendo, ed i “Comandamenti” per il cristiano e non solo, dovrebbero essere fondamentali nella vita di ogni giorno e nei rapporti umani, sociali, relazionali.

In ogni incontro ci sarà un –opinion leader-. Venerdì il comandamento trattato è

–non rubare– e opinionista sarà, Concettina Siciliano – avv. amministrativista e direttore scientifico dell’Istituto Italiano Anti Corruzione.

Domenica 8: gli incontri domenicali

Domenica 8 alle ore 18 sempre alla Sala D’Arte, invece, riprendono i classici incontri domenicali su grandi argomentazioni con personaggi e personalità calabresi e non solo.

“Calabria…Ellade ritrovata” il tema della conversazione sul ruolo di una terra dal grande passato, che cerca nel riscatto, quella grande possibilità di emergere in tutti gli aspetti, dall’arte al mondo della scuola, dalla creatività all’imprenditoria. Saranno ospiti così Anna Nucera – dirigente scolastico ITIS “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, Giuseppe Mantella – restauratore, Fabio Muzzupappa e Fabrizio Giuliano – progetto “Acqua degli dei”, Renè Bruzzese – Sartoria Teatrale Stili ed Epoche, Pino Bruzzese – Camera Regionale Arti e Moda Calabria, Teresa Polimeni Cordova – vice presidente ass. Le Muse.

Nel corso della serata verrà inaugurata la mostra “Memorie” con gli abiti storici del periodo della Magna Grecia creati da Renè Bruzzese e con le opere pittoriche e scultoree degli artisti delle Muse: Campicelli, Calabrese, Cicciù, Ricchetti, Gorgone, Calabro’, Marra, Ruggeri, Longo, Arcidiaco, Papalia, Scopelliti, Laganà, Tripodi, Milardi, Lugarà, Piergemma, Sirio, Villegiante, Ughi. La mostra saà aperta al pubblico ogni giorno dalle ore 18 alle ore 20 fino al 19 novembre.