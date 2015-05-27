Il progetto Macramè presenta la prima fase progettuale all’ I.S. San Vincenzo De Paoli
Conferenza stampa sul progetto di volontariato giovanile finanziato dalla Presidenza del Consiglio e sull'evento Città in Macramè del 30 maggio
27 Maggio 2015 - 16:16 | di Redazione
Il progetto Macramè, un intenso programma di azioni di volontariato sul territorio, finanziato dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale” nell’ambito del “Piano Azione Coesione – Giovani no profit”, presenta la prima fase progettuale nel corso della conferenza stampa in programma giovedì 28 maggio 2015 alle ore 11.00, presso l’Istituto Scolastico’ San Vincenzo De Paoli, con la partecipazione dei referenti delle associazioni promotrici.
Nel corso della conferenza, verranno inoltre illustrate le attività previste per l’evento Città in Macramè, in programma per sabato 30 maggio 2015 presso il Piazzale Stazione Lido di Reggio Calabria, con lo scopo di socializzare con il territorio, rafforzare con il gioco e lo sport la coesione sociale, condividere le esperienze, invitare ad uno stile di solidarietà e cittadinanza attiva attraverso l’educazione al rispetto degli spazi comuni.
Il progetto Macramè è promosso dalla rete di associazioni composta da Maestri di Speranza onlus, Arci – Comitato territoriale Reggio Calabria, Avis Comunale RC, Ricerca Alternativa, Did.Ar.t., A Rua, Istituto Scolastico Paritario San Vincenzo De Paoli. Partner esterni del progetto sono la Provincia di Reggio Calabria, l’Archivio Diocesano Reggio Calabria – Bova, la Fondazione Museo Diocesano “Aurelio Sorrentino”, il Centro Diocesano Migrantes, l’associazione Artemide, l’associazione Next, l’A
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