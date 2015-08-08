Il rapper Marracash il 29 Agosto in show case alla Luna Ribelle
Il 29 agosto alla Luna Ribelle di Reggio Calabria il rapper Marracash presenta in showcase Status, il nuovo album con tanti ospiti
08 Agosto 2015 - 13:59 | di Redazione
Di Laura Maria Tavella – A tre anni e mezzo di distanza dal precedente lavoro, Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, torna con un nuovo disco, “Status”, pubblicato lo scorso gennaio da Universal Music Group.
Per presentare il disco, un ricco calendario di tappe, tra cui anche Reggio Calabria: alla Luna Ribelle, il 29 Agosto, il rapper presenterà il suo album, per uno show case davvero da non perdere.
Un lavoro maturo, quello di “Status”, che vanta diverse collaborazioni con artisti italiani, da Tiziano Ferro a Fabri Fibra, Salmo, Guè Pequeno, Neffa, realizzato tra Milano, Los Angeles e Londra.
Un’occasione unica, quella del 29 agosto, per ascoltare il rapper dal vivo, nella nuova area concerti della Luna ribelle.
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