Il reggino Domenico Crea lancia la startup ‘Coltiva il tuo cibo’

Ragazzi con tante idee, con voglia di fare, e fame di innovazione. Anche a Reggio Calabria, dall’apparente “buio” della città, nascono giovani startupper e chissà, magari, futuri grandi imprenditori.

Uno di questi è il reggino Domenico Crea, Project Manager di un team giovane e dinamico, composto da Pasquale Mallamaci, Mery Curatola, Andrea Andidero, e Marco Cassone.

Questo gruppo di ragazzi ha dato vita all’innovativo progetto “Coltiva il tuo cibo”, che ha finora riscontrato grande successo, ricevendo numerosi feedback positivi in diverse competizioni. La loro startup è stata selezionata infatti fra le migliori cinque idee scelte durante l’NG Challenge – Join the start-up tour, progetto rivolto alle nuove generazioni, organizzato da ING Bank Italia in collaborazione con H-FARM.

Ma vogliamo scoprire di più, allora incontriamo il Project Manager Domenico Crea, per una esclusiva intervista.

L’idea e l’obiettivo di Coltiva il tuo cibo

Qual è l’obiettivo alla base di “Coltiva il tuo cibo”?

“La nostra idea imprenditoriale si pone come obiettivo quello di dare la possibilità ai nostri futuri clienti di mangiare cibi sani, genuini e a km/0. L’intento è quello di sviluppare una piattaforma multimediale che permetta al cliente, in modo semplice ed intuitivo, di adottare un lotto di terreno e farlo coltivare a suo piacimento da una piccola azienda agricola. Quest’ultima metterà a disposizione i propri terreni e le proprie competenze producendo i generi alimentari richiesti dai consumatori”.

E il vostro compito?

“Il nostro compito sarà quello di fare da intermediari tra il cliente e l’azienda agricola, consigliando i prodotti agricoli da piantare secondo la loro stagionalità e occupandoci della consegna a domicilio degli stessi”.

I vantaggi della startup

Quali sono i vantaggi nella vostra startup?

“I vantaggi sono i seguenti: daremo lavoro alle piccole aziende agricole locali, daremo la possibilità di riqualificare i terreni incolti, garantiremo al consumatore finale cibi genuini e stagionali, con prezzi competitivi a quelli della grande distribuzione; forniremo al consumatore tabelle nutrizionali riguardanti i prodotti che andrà a consumare”.

Avete ottenuto riscontri postivi finora?

“Abbiamo superato la prima selezione dell’VIII edizione della Start Cup Calabria, la business plan competition itinerante organizzata da CalabriaInnova, Università della Calabria, Università Magna Græcia e Università Mediterranea. Adesso continuerà il percorso partecipando alla fase II, l’Academy, una settimana intensiva che prevede sessioni di tutorship sui temi del business plan, utile per focalizzare e approfondire il mercato di riferimento del progetto d’impresa. Abbiamo avuto accesso alla fase finale del progetto Coopstartup Calabria, su 330 idee iniziali siamo rientrati tra le 25 migliori, dopo una doppia selezione!”

I progetti futuri e il crowdfunding

Progetti futuri?

“Stiamo progettando una compagna di crowdfunding da avviare nel periodo settembre – ottobre finalizzato alla raccolta di fondi necessari per lanciare l’idea”.

Dunque c’è una Calabria che innova, una Calabria che eccelle, una terra che ha bisogno di tanti di questi giovani, intraprendenti e dinamici, con numerose idee ed intuizioni. Auguriamo a Domenico e tutto il suo team una buona fortuna per “Coltiva il tuo cibo”, un progetto unico e particolare, che ha ancora tanto da mostrare, e che sicuramente ci stupirà.