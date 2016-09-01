Il reggino Giulio Mangiola presenta ‘Conflitto’, il suo primo album di inediti

di Nicolino D’Ascoli. Da pochi giorni è disponibile, presso Discomania e tutti i principali negozi di musica, il primo album di canzoni inedite “Conflitto” dell’artista reggino Giulio Mangiola. Ma andiamo con ordine, il cantautore reggino inizia a muovere i primi passi nel 2007 quando entra a far parte dell’AMCM (Accademia Musicale del Canto Moderno) del M° Franco Dattola e nel 2012 comincia una collaborazione con il cantautore locale, Antonio Condello, oggi arrangiatore di tutti i suoi brani musicali.

Dopo tutta questa gavetta e dopo tantissimi sacrifici finalmente Giulio Mangiola, accompagnato dal M° Antonio Condello, ha terminato il suo primo progetto musicale con la realizzazione del Disco “Conflitto”, uscito lo scorso 25 agosto, che contiene 8 inediti tutti appartenenti alla categoria Pop Music. Un lavoro autobiografico dove l’artista ha voluto rappresentare la storia della sua vita in maniera introspettiva.

Per la presentazione ufficiale invece si dovrà attendere il prossimo 2 settembre ore 21.00, quando Giulio Mangiola, con tanto orgoglio e sicuramente con molta emozione, si esibirà dal vivo davanti ai suoi concittadini all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria durante la manifestazione Mediterranean Wellness.

Inoltre, il cantante reggino, grazie a questo suo progetto musicale è stato scelto per partecipare all’ “Umbria Voice Festival”, concorso nazionale di canto che si svolgerà a Terni il prossimo nove settembre.