Il ritorno delle cene in casa. Addio all’apericena fuori?
Cala il numero di apericena e cene fuori casa: secondo un sondaggio della Camera di Commercio di Milano per HoMi tornano gli inviti a casa tra amici e parenti
10 Giugno 2016 - 17:22 | di Vincenzo Comi
di Daniela Bonanno Conti – Secondo un recente sondaggio effettuato dalla Camera di Commercio di Milano per HoMi il salone della casa e degli stili di vita, cala in modo sensibile il numero degli apericena o delle cene fuori casa mentre si torna ad invitare in casa i propri amici e parenti per riunirsi intorno a una tavola imbandita.
Secondo il sondaggio ben il 44% dei milanesi preferiscono invitare a casa amici e parenti, si ferma al 30% il dato di quelli che invece preferiscono incontrarsi fuori casa. Chi predilige organizzare pranzi e cene in casa sono soprattutto gli adulti che toccano il 40%, poi gli anziani 14%, in ultimo i giovani solo il 10%.
Non importa se ti incontri in casa o fuori casa con amici e parenti o sconosciuti, l’importante è comunque socializzare. Inoltre secondo il sondaggio si starebbe attenti ai minimi dettagli per fare bella figura, in fondo l’occhio vuole anche la sua parte.
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