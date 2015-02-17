Il sesto passo sulla scala (L)IMITAZIONE è tutta elettrica. Venerdì 20 febbraio sul palco del CSA Nuvola Rossa i Bluestones e gli Ice Scream!

Il sesto passo sulla scala della programmazione musicale del collettivo è tutta elettrica: venerdì 20 Febbraio dalle ore 22.30 sul palco del CSA Nuvola Rossa di Villa San Giovanni (RC) suoneranno i Bluestones e gli Ice Scream!

Una nuova tappa, nuovo concerto, sul percorso musicale curato da (L)IMITAZIONE, un collettivo di musicisti ed amanti della musica con base a Reggio Calabria, una scintilla che vuole alimentare il circuito artistico cittadino proponendo uno scambio ed un confronto diretto tra chi crea la propria musica, chi spende il proprio tempo alla ricerca di una proposta musicale originale e chi vuole ascoltare le voci del proprio territorio, nel proprio territorio. “Quando l’arte non risuona” vuol dire che ha bisogno di più attenzione. L’idea di (L)IMITAZIONE è di dargliela.

BLUESTONES 3 bufere dalle sonorità post-grunge e stoner con sfumature alternative e rock’n’roll: è questo l’uragano BLUESTONES.

Nel Settembre 2013 esce il primo album autoprodotto “Born in a Different Cloud”. Un lavoro apocalittico, desertico, delirante e potente. Concettualmente il disco descrive 12 modi diversi di vivere una apocalisse interiore ed esteriore, accompagnando l’ascoltatore all’interno di sè e del lavoro stesso tramite una radio inventata, “Radio Delirio”. Questa radio autopresenta i pezzi ed ha lo scopo di far crescere progressivamente il caos e la visione ipotetica di questo mondo prima e dopo ogni piccola o grande rivoluzione.

ICE SCREAM

La band nasce nell’estate del 2007. Ad unire i giovani componenti della band è la stessa passione per la musica. Iniziano a suonare cover punk rock ma il percorso di maturità della band li porta a lavorare su una proposta che diventa personale ed originale fino alla pubblicazione di “The Flow”, il loro primo EP pubblicato nel 2014.

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