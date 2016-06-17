Il Sindaco Giuseppe Falcomatà: ‘Fieri dei campioni reggini’

Passione, tenacia e forza di volontà, sono caratteristiche dei reggini e il giovane Francesco Scagliola, surfista, ne è l’esempio. Francesco ha portato a casa l’ennesima vittoria, conseguendo il titolo di Campione del mondo nella categoria Junior al Mondiale Slalom assoluto IFCA 2016.

La vittoria di questo giovane campione sia d’esempio e iniezione di fiducia per tutti i ragazzi che quotidianamente, ad ogni livello, fanno sacrifici per coltivare la propria passione.

La nostra città deve essere fiera, inoltre, dell’ennesimo successo conseguito dalla campionessa Giusy Versace nei campionati Europei Paralimpici.

Giusy e Francesco rappresentano una vera e propria eccellenza non solo nel panorama reggino, ma nello sport mondiale portando alto il nome di Reggio Calabria.

Sono certo che i loro successi non si fermeranno qui. Rivolgo le mie più sincere congratulazioni, certo che Giusy e Francesco non mancheranno di raggiungere ulteriori e prestigiosi traguardi.