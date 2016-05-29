Il Sistema Moda del Panella – Vallauri presenta la sua collezione 2016

Il 26 maggio scorso, nella suggestiva cornice del Plesso Vallauri, edificio storico della nostra città, si è svolto l’evento conclusivo delle attività laboratoriali afferenti al “Corso Operatore di moda stilista e modellista” dell’indirizzo “Sistema Moda”.

Le allieve, dirette dalle bravissime insegnanti, Renè Bruzzese e Cheren Surfaro della Sartoria teatrale Stili d’Epoca, hanno progettato gli abiti che durante la sfilata hanno esse stesse indossato, divenendo protagoniste della passerella .

Gli ospiti e i collaboratori dell’evento

Diversi gli ospiti intervenuti a questo evento sponsorizzato dalla Camera Regionale della Moda della Calabria. Tra le autorità il Vicesindaco Dott. Anghelone e il consigliere Comunale Dott. Filippo Quartuccio, il Preside dell’Accademia di Belle Arti Fidia di Vibo Valentia Prof. Michele Licata, Il regista Davide Manganaro, Il Presidente della Camera Regionale della Moda Arch. Pino Bruzzese, il famoso Hair Dresser Gianni Sorci. Ospite d’onore è stata la stilista Dottoressa Antonella Criseo, apprezzata in Italia e all’estero per le sue creazioni di abiti e gioielli, che ha incantato i presenti con le sue originalissime produzioni. Hanno collaborato preziosamente alla buona riuscita della manifestazione, il Make-up Artist Renato Maesano che ha recentemente partecipato all’evento Miss Mondo, La Hair Dresser Caterina Alecce, Green Style di Giovanni Polito per l’allestimento floreale. Ha presentato l’evento la Professoressa Raffaella Imbrìaco, che ha pensato e progettato l’evento coadiuvata da uno staff composto dai Prof.ri Marilena D’arrigo, Francesca Zoccali, Maria Carmela D’Elia e Saverio Spinelli.

Una mattinata all’insegna dell’arte e della cultura, che non ha trascurato il ruolo fondamentale della scuola, che con questa iniziativa ha voluto ribadire le potenzialità del corso di nuova istituzione, proiettato verso nuove prospettive anche dal punto di vista lavorativo.

Pubblico, esperti e intervento della dirigente

Grande la partecipazione di pubblico e di esperti del settore moda locale, a dimostrazione che l’indirizzo dell’ITT Panella-Vallauri, sta sempre più crescendo. La dirigente Prof.ssa Anna Nucera, che sin dall’inizio ha creduto nelle prospettive del Sistema-Moda, ne è fermamente convinta e ha ribadito nel suo intervento, l’importanza che la moda può assumere quale volano di sviluppo in un territorio che necessita fortemente di nuova occupazione. Il compito della scuola consiste nel formare nuove professionalità in un comparto che è ricco di potenzialità ma che naturalmente, per decollare, ha bisogno del supporto delle istituzioni.