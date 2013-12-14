Il Sud è niente’ vola a Berlino. Mollo: ‘Un sogno e un grande ritorno’

Toronto, Roma e adesso Berlino. Il sud è niente arriva al festival tedesco nella sezione “Generation”. La notizia, diffusa tramite un comunicato ufficiale dagli organizzatori della rassegna, in programma dal 6 al 16 febbraio 2014, arriva a distanza di poche ore dalla conferma della presenza dell’attrice protagonista del film, Miriam Karlkvist, nel programma “Shooting stars”, che segnala all’attenzione di una commissione di esperti internazionale 10 giovani attori.

Una grande soddisfazione non solo per il cast e il regista reggino, ma per l’intera Calabria Film Commission. “ Notizie così riempiono di profonda emozione e sono simbolo di una Calabria rappresentata da talenti veri” afferma Giuseppe Agliano, delegato del Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti ai rapporti con la Fondazione Calabria Film Commission.”

Mi preme sottolineare inoltre- ha continuato Agliano- che pur essendo alla sua prima opera, Fabio Mollo ha coinvinto e coinvolto un pubblico vasto. Già in Canada si sono accorti del suo lavoro e adesso anche in Europa. Fabio è un orgoglio per la Calabria Film Commission, ma non solo. Rappresenta un vanto per l’intera regione ed è anche un’enorme soddisfazione per la Calabria Film Commission averlo accompagnato nel suo percorso”.Ma cosa vuol dire per il nostro Fabio Mollo arrivare a Berlino ? “È un sogno e una straordinaria eccezione!- afferma il regista calabrese- È già difficile per un piccolo film come il nostro essere selezionati ad un festival internazionale, figuriamoci a tre! Lo è anche per un film grande! Credo che questa sia la conferma che Il Sud è Niente racconta una Calabria e un Sud universale ed internazionale. La selezione nella sezione “Generation” non è casuale, è infatti in linea con il messaggio del film. A mio avviso la pellicola è stata scelta perché la protagonista ha 18 anni e racconta uno sguardo giovane e nuovo sulla realtà. Credo che il messaggio del film, già colto nella sezione “Alice nella Città” del festival di Roma, è stato colto anche fuori dall’Italia. La notizia di Berlino rappresenta un sogno che si realizza, ma anche un grande e tanto desiderato ritorno. Nel 2007 avevo appena girato il mio corto GIGANTI e appena vinto con questo il Festival di Torino. Una sera mi è arrivata una mail con il simbolo di un Orso rosso in alto a destra: il corto era in selezione ufficiale al Festival di Berlino. Ho pianto dalla gioia; Berlino ci ha selezionato ancora nel 2010 con la sceneggiatura de Il sud è niente al “Talent Project Market” e poi l’estate scorsa con il “Nipkow Programm”. Oggi, all’annuncio della selezione in concorso a “Generation”, ho riprovato la stessa gioia e la stessa commozione. Doppia selezione e doppia emozione. Aver appreso nei giorni scorsi che Miriam avrebbe partecipato alla shooting stars è stata una notizia pazzesca. Le shooting stars degli anni passati sono attori dal calibro di Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Elio Germano e quest’anno la nostra Miriam Karklvist!. Per Il Sud è niente quindi, si tratta di un exploit internazionale.

Il film è in questi giorni nelle sale italiane con Luce-Cinecittà ed è prodotto da B24 Film e Madakai in collaborazione con Rai Cinema.