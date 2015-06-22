Il Talento sei Sud, per la promozione delle eccellenze calabresi
Dal convegno sulle start up del 24 giugno alla serata benefica del 16 luglio, l'associazione Laboratorio Da Sud promuove formazione, cultura e occupazione
22 Giugno 2015 - 16:42 | di Vincenzo Comi
Tre giornate dedicate alle eccellenze calabresi, per un evento intitolato “Il Talento sei Sud”.
L’idea è dell’associazione culturale “Laboratorio Da Sud, per il cambiamento”, per sostenere il potenziale umano presente sul territorio, favorendone le interazioni al fine di promuovere formazione, cultura e occupazione.
L’obiettivo è anche quello di far conoscere alla società civile realtà poco note, per poterle valorizzare al meglio.
Prima delle tre giornate è quella del prossimo 24 giugno alle 17,00 presso la facoltà di Architettura con “Calabria in Up”.
Un convegno dedicato al mondo delle imprese con la volontà di promuovere le start up, una tipologia di impresa introdotta dal sistema legislativo nazionale per l’innovazione.
Saranno presenti al convegno Michele Riso, Ingegnere Informatico Ceo Riso Engeneering Solutions Ltd, mobile agency, Menia Crupi, “Cofanetti di Coccole”, Ceo di mammamenia.it, Domenico Cristoforo, Presidente EcoPlan, Consuelo Nava, ricercatrice presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Domenico Rositano, Presidente Associazione Calabresi Creativi e Angelo Marra, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Calabria.
Gli altri due appuntamenti sono previsti per il 1 luglio alla Provincia di Reggio Calabria, alle 17,00 con il convegno dal titolo “Le Neuroscienze. Le giovani promesse partono dalla Calabria” e, infine, il 16 luglio, al Net1 Beach Club, alle 20,00, l’evento conclusivo “AperiSud, le eccellenze al servizio della beneficenza”.
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