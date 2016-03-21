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Il Teatro della Girandola presenta lo spettacolo ‘Gramigna’

Venerdì 25 e sabato 26 marzo in scena Gramigna, spettacolo della Compagnia Pagliacci Clandestini ispirato alla storia di Anna Maria Scarfò

21 Marzo 2016 - 13:00 | di Redazione

Palcoscenico con sipario, immagine di repertorio

Il Teatro della Girandola, per la rassegna “Il vento che muove”, promuove venerdì 25 marzo ore 21:00 e in replica sabato 26 marzo ore 21:00 lo spettacolo dal titolo GRAMIGNA la storia di abusi e violenze su Anna Maria Scarfò, la ragazza di San Martino, piccola frazione di Taurianova un paesino della Calabria.

Produzione, regia e interpreti

Spettacolo “GRAMIGNA”
prodotto da Compagnia Pagliacci Clandestini – anno 2015
Regia Santo Nicito
con: Angela Ieracitano e Cristina Merenda

La Calabria è come una conchiglia chiusa, a volte trovi la perla e a volte trovi la merda. Quando parli della realtà non hai bisogno di nulla da aggiungere e l’arte non c’entra più niente e tutto crolla. Tutto si sposta in un mondo che si intreccia, si allunga, si accartoccia dove due donne raccontano tra le macerie la storia di Concetta. Un messaggio che non è diretto alle masse o alle coscienze ma a noi stessi; si, perché la forza che si nasconde dentro di noi, a volte, è nascosta così in fondo che diventa difficile recuperarla e quindi restiamo in pericolo costante. Vorremo scuotere questi contenitori che sono i nostri corpi, per poi ridurli in pezzetti e lanciarli come coriandoli addosso al pubblico. Che tutti tremino davanti a questa forza che esplode incontrollata, potente, che crea energia. Parliamo di una storia reale, di una persona reale, come i vostri figli o fratelli o nipoti, una persona che ha avuto un’infanzia che poi è stata depredata. No, non sarà una passeggiata.

Informazioni Tecniche

. Fascia di età: Dai 15 anni in su.
. Durata: 1 ora e 10 minuti.

Prenotazioni e informazioni

E’ consigliata la prenotazione 3207042460
oppure info@pagliacciclandestini.it
Teatro della Girandola
Via Muratori 2/C
Reggio Calabria

Spettacolo Gramigna della Compagnia Pagliacci Clandestini

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