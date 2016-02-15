Il ‘Teatro della Girandola’ promuove il laboratorio di pupazzi ‘IanaMUPPETT’

Un fine settimana full immersion per realizzare pupazzi in gommapiuma con l'artista Tiziana della Cananea: il laboratorio è aperto a operatori, insegnanti e appassionati

Il “Teatro della Girandola” promuove per il prossimo fine settimana 20 e 21 febbraio il laboratorio di pupazzi in gommapiuma “IanaMUPPETT” a cura dell’artista Tiziana della Cananea. Il laboratorio sarà full immersion (Sabato e Domenica 10.00/13.00 – 16.00/19.00) , è rivolto ad animatori, artisti, clown, insegnanti, operatori nel settore, operatori di comunità e strutture sanitarie a tutti coloro che con modalità diverse si occupano della crescita umana di altre persone, o semplici appassionati.

Prevede un’ esperienza di avvicinamento alla metodologia dell’utilizzo della gommapiuma a fogli partendo dal bidimensionale bianco fino ad arrivare al tridimensionale colorato, propone un percorso pratico, permettendo di realizzare in un contesto divertente e libero diversi modelli di pupazzi : un animale, una figura umana o di fantasia . Attraverso l’esperienza personale che ognuno di noi possiede e l’esperienza percettiva messa in atto durante il laboratorio in relazione alle indicazioni di metodo nasceranno lavori unici e sorprendenti.

Questa tecnica permette di realizzare lavori unici in tempi brevi, non occorre nessuna abilità particolare né una precedente formazione artistica per ottenere un buon risultato Tra i tanti linguaggi, quello dei burattini si è rivelato un efficace metodo di espressività. Favorisce la manipolazione creativa dei materiali, sollecita la comunicazione dei propri desideri ed emozioni e favorisce le relazioni.

Il burattino usato come alter ego diventa occasione di scoperta di sé tra fantasia e realtà. Il laboratorio avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti fino a un massimo di 20. E’ necessaria iscriversi entro il 19 febbraio, a fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Costo per partecipante € 70,00. Il laboratorio verrà svolto presso il Teatro della Girandola via Muratori 2/C – Reggio Calabria.