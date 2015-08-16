Il Terminator Schwarzenegger è tornato.. di nuovo!

di Antonello Diano – La saga di Terminator torna al cinema con un 5°capitolo e si avvale di un grande ritorno dopo 12 anni di assenza dalla saga robotica: Arnold Schwarzenegger!

Il vero ed unico volto del Terminator T800 ritorna nel film che lo ha consacrato dopo anni di speculazioni che vedevano il Governatore uscente della California riprendere il suo ruolo iconico.

La trama del film

Ma andiamo alla recensione vera e propria: il film ambientato in un apocalittico 2029 vede l’eterna lotta tra macchine ed umani ancora in svolgimento, l’astuto piano B delle macchine è di mandare un Terminator indietro nel tempo ed uccidere la madre del leader dei ribelli Sarah Connor.

Per rimediare a questo omicidio indietro nel tempo John Connor manda a sua volta un suo fidato soldato indietro nel tempo a salvare la madre dal T1000.

Quella che potrebbe sembrare una trama scontata e già vista appunto nel primo Terminator cambia improvvisamente, poichè nel 1984 (e solo questo vale la spesa del biglietto cinematografico) assistiamo ad uno scontro da paradosso temporale: il Giovane Arnold Terminator che era stato mandato per uccidere Sarah Connor nel primo film si scontra con il Buon Vecchio Arnold Terminator. E diciamolo chiaro, vedere Schwarzenegger fare a pugni contro se stesso è un must da vedere e rivedere.

Da qui in poi abbiamo una traslazione/rivoluzione degli eventi nell’universo di Terminator al punto che sembra quasi di assistere ad un reboot del film. Cambia qualche personaggio, qualche nome e assistiamo alla nascita degli eventi che porteranno alla creazione della tecnologia che si ribellerà all’uomo: la Skynet.

Azione, effetti speciali e omaggi alla saga

Il film è pieno di azione e ha degli effetti speciali molto realistici e curati nei dettagli; molte scene; dialoghi; situazioni; inquadrature e stile fotografico/registico omaggiano i primi due capitoli della saga al punto di vivere una piacevole sensazione di perenne Deja Vù Ottima la scelta della attrice protagonista, una giovane Emily Clarke (Daenerys del Trono di Spade) nei panni di Sarah Connor.

Menzione d’Onore ad Arnold Schwarzenegger che nonostante l’età non più giovanile interpreta ancora una volta ed alla grande il robot buono, regalando delle chicche cinematografiche ed al grande attore J.K. Simmons che in una piccola parte da il meglio di se stesso.

Il punto debole della trama

La parte negativa potrebbe essere data dalla trama che è innovativa ma allo stesso tempo scontata, poichè (ed è un clichè dei viaggi spazio-temporali) va a rinnovare ma allo stesso tempo annullare tutti gli eventi della timeline in qui è ambientata la saga.

Una sorta di Reboot del sistema della legacy, che dovrebbe chiarire e resettare gli errori ma genera più domande e ulteriori dubbi. Un pò come avvenuto per X-Men giorni di un futuro passato.

Ma come già visto nel telefilm-cult Lost il problema degli eventi indietro nel tempo è proprio dato dai paradossi spazio temporali: ciò che è avvenuto è già avvenuto ma al contempo stesso deve avvenire…

Inoltre in Terminator Genisys per la prima volta vediamo la storia all’interno di uno spaccato familiare e non a livello mondiale: la famiglia Connor più il Terminator. Cosa che era già avvenuta nel primo film ma questa volta è ancora più addentrata, visto che il conflitto mondiale ancora è in procinto di accadere. È uno spaccato molto interessante, ma abbastanza ripetitivo, ci si sarebbe potuti soffermare invece sulla coscienza e sulla volontà delle macchine e sulle loro ambizioni di evolversi ed espandersi.. invece che sul solito scontro e caccia all’uomo.

Il film sembra quasi essere un punto di riflessione sulla società odierna, con le persone troppo attaccate alla tecnologia ed alla “previsione” che essa potrà essere una costante troppo presente nel nostro futuro al punto tale di annullarci o di essere tecnologia-dipendenti.

Ma analizzandola da questo punto di vista e confrontandoci sulla vita di oggi da social-dipendenti, le macchine non hanno già vinto questa guerra?