Il Touring Club di RC organizza una visita guidata alla scoperta del dipinto di Mattia Preti
Il Touring Club porta i soci alla scoperta del dipinto San Luca dipinge la Madonna con Bambino di Mattia Preti, esposto al Museo Diocesano
02 Maggio 2014 - 17:37 | di Redazione
Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano ha organizzato per domani sabato 3 maggio alle ore 11,00 una visita guidata della Mostra del dipinto “San Luca dipinge la Madonna con Bambino“di Mattia Preti, presso il Museo Diocesano [v. T. Campanella, 1 – via Cimino]. Ad illustrare la mostra sarà il Direttore del Museo Diocesano dott.ssa Lucia Loiacono.
Sarà inoltre possibile visitare anche la sezione documentaria riguardante manoscritti autografi e volumi riguardanti gli studi pionieristici su Mattia Preti condotti da Alfonso Frangipane ai primi del novecento illustrati dallo storico dell’arte Alessia De Pasquale.
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