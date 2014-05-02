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Il Touring Club di RC organizza una visita guidata alla scoperta del dipinto di Mattia Preti

Il Touring Club porta i soci alla scoperta del dipinto San Luca dipinge la Madonna con Bambino di Mattia Preti, esposto al Museo Diocesano

02 Maggio 2014 - 17:37 | di Redazione

Dipinto San Luca dipinge la Madonna con Bambino di Mattia Preti al Museo Diocesano

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano ha organizzato per domani sabato 3 maggio alle ore 11,00 una visita guidata della Mostra del dipinto “San Luca dipinge la Madonna con Bambino“di Mattia Preti, presso il Museo Diocesano [v. T. Campanella, 1 – via Cimino]. Ad illustrare la mostra sarà il Direttore del Museo Diocesano dott.ssa Lucia Loiacono.

Sarà inoltre possibile visitare anche la sezione documentaria riguardante manoscritti autografi e volumi riguardanti gli studi pionieristici su Mattia Preti condotti da Alfonso Frangipane ai primi del novecento illustrati dallo storico dell’arte Alessia De Pasquale.

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