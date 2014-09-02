Il Tuffo di Mario Vitale vince premio “Talenti di Calabria”

E’ stato assegnato al lametino Mario Vitale il premio “Talenti di Calabria” del Mediterraneo Festival Corto 2014 per il cortometraggio “Il Tuffo”. Il riconoscimento, istituito per la prima volta in questa quarta edizione della manifestazione, verrà assegnato ogni anno ad un personaggio nel campo della cinematografia, teatro, cultura, pittura, musica e creatività in genere, della regione Calabria. Il “Mediterraneo Festival Corto”, infatti, è organizzato dal Cinecircolo Maurizio Grande allo scopo di “promuovere la forma espressiva ed artistica del cortometraggio di autori e di case indipendenti operanti nei Paesi appartenenti all’area mediterranea”.“Il Tuffo” è un cortometraggio interamente autoprodotto dalla Bunker Film di Vitale, opera prima del regista lametino, tutto ambientato in una sala d’attesa, luogo che risponde a logiche diverse da quelle quotidiane. “Sono davvero felice di ricevere questo premio – dichiara il neo regista – e volevo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del corto, nominarli tutti è difficile e rischierei di dimenticarne qualcuno.

Un ringraziamento alla giuria ed uno speciale agli organizzatori di questo bellissimo festival, che dà l‘opportunità anche a chi resta in questa terra di potersi mettere in mostra e farsi conoscere”. La giuria che ha premiato Mario Vitale è composta da Ciriaco Astorino (presidente del Cinecircolo Maurizio Grande), Francesco Presta (direttore artistico Cinecircolo Maurizio Grande ed organizzatore), Ferdinando Romito (direttore tecnico Cinecircolo Maurizio Grande ed organizzatore), Daniele Cribari (regista), Pippo Gallelli, (giornalista), Antonio Grosso Ciponte (fotografo), Antonietta Dell’Arte (poetessa).