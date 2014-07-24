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Il Venerdì sera si va al Museo. Aperture straordinarie per il Museo Archeologico Nazionale di RC.

Ogni venerdì, da luglio al 26 dicembre 2014, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria resta aperto fino alle 22 per l'iniziativa del MiBACT

24 Luglio 2014 - 12:28 | di Redazione

Dal mese di luglio e fino al 26 dicembre 2014, tutti i venerdì il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria effettuerà il prolungamento dell’ apertura serale dalle 20,00 alle 22,00.L ‘iniziativa è stata voluta dal MiBACT  per la valorizzazione dei Musei statali più visitati in Italia.

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