Il Venerdì sera si va al Museo. Aperture straordinarie per il Museo Archeologico Nazionale di RC.
Ogni venerdì, da luglio al 26 dicembre 2014, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria resta aperto fino alle 22 per l'iniziativa del MiBACT
24 Luglio 2014 - 12:28 | di Redazione
Dal mese di luglio e fino al 26 dicembre 2014, tutti i venerdì il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria effettuerà il prolungamento dell’ apertura serale dalle 20,00 alle 22,00.L ‘iniziativa è stata voluta dal MiBACT per la valorizzazione dei Musei statali più visitati in Italia.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google