Immersioni…tra benefici e divertimento!

Le immersioni subacquee sono tra gli sport più completi: allenano corpo e mente, ma richiedono preparazione tecnica e competenza

Le immersioni subacquee vanno annoverate tra i migliori sport al mondo e, allo stesso tempo, tra i modi più salutari per “costruire” e mantenere un fisico da “bronzo di Riace”. Costituiscono, infatti, un’attività affascinante ma che, al contempo, necessita di una preparazione tecnica accurata e di una competenza specifica.

Le immersioni subacquee apportano benefici che investono tanto il benessere fisico che quello mentale. Per quanto concerne l’aspetto fisico, è stato provato che in un’ora di immersioni subacquee si bruciano circa 700 calorie, pari ad un terzo delle calorie assunte quotidianamente da un individuo in giovane età. Inoltre l’attività di immersione subacquea costituisce, al pari della corsa, il miglior lavoro aerobico e anaerobico che garantisce al nostro fisico tonicità e forza e soprattutto, consente un allenamento cardiovascolare completo.

Per quanto attiene, invece, al benessere psicologico non è da trascurare la generale sensazione di tranquillità che si accompagna ad ogni immersione e che permette di allontanare lo stress quotidiano e di scaricare la tensione accumulata a seguito dei frenetici ritmi giornalieri.

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

QUI LA VERSIONE ONLINE DEL SECONDO NUMERO