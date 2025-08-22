Personale ATA, UIL Scuola Reggio lancia l’allarme: ‘Assunzioni insufficienti, serve un piano straordinario’

Per il 2025/26 solo il 30% dei posti disponibili sarà coperto dalle immissioni in ruolo. UIL denuncia "emergenza posti vacanti"

Si è svolta questa mattina, venerdì 22 agosto 2025, alle ore 11:00, presso l’ATP di Reggio Calabria, l’informativa con le organizzazioni sindacali sul tema delle immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2025/2026.

Per la UIL Scuola RUA di Reggio Calabria erano presenti i dirigenti Giovanni Festa, Lucio Ficara e Gianluca Vigliarolo.

Posti disponibili e immissioni in ruolo

La Funzionaria dott.ssa Monterosso, a nome del Dirigente dell’ATP, ha comunicato i numeri relativi alle immissioni:

Funzionari EQ: 1 posto disponibile (nessun posto accantonato per contenzioso)

1 posto disponibile (nessun posto accantonato per contenzioso) Assistenti Amministrativi: 4 immissioni su 13 posti disponibili

4 immissioni su 13 posti disponibili Assistenti Tecnici: 2 immissioni su 9 posti disponibili

2 immissioni su 9 posti disponibili Collaboratori Scolastici: 21 immissioni su 64 posti disponibili

21 immissioni su 64 posti disponibili Cuochi: 0 immissioni su 2 posti disponibili

0 immissioni su 2 posti disponibili Operatori dei Servizi Agrari: 0 immissioni su 2 posti disponibili

0 immissioni su 2 posti disponibili Guardarobieri: 0 immissioni su 2 posti disponibili

0 immissioni su 2 posti disponibili Infermieri: nessuna immissione e nessun posto disponibile

Riserve ex Legge 68/99

Per quanto riguarda i posti riservati, è stato comunicato che 6 dei 21 posti di Collaboratori Scolastici saranno assegnati con riserva N. Potrebbero inoltre scattare ulteriori riserve (R e S), fino a un massimo del 50% dei posti disponibili.

La posizione della UIL Scuola

Nel verbale della riunione, su iniziativa della UIL Scuola RUA di Reggio Calabria e con la condivisione delle altre sigle sindacali, è stato evidenziato come le immissioni in ruolo coprano meno del 30% delle disponibilità effettive.

«Si tratta di un limite evidente – sottolinea la UIL – che frustra le aspettative di centinaia di candidati inseriti nelle graduatorie provinciali. È urgente un provvedimento straordinario per coprire i posti vacanti e garantire stabilità al personale ATA».

La seduta si è conclusa alle ore 12:00 con la firma del verbale da parte dei presenti.