Importante traguardo per il Comitato Regionale Arbitri e per tutto il movimento

La Calabria del Basket ha la sua scuola arbitrale per la stagione 2017.

Un progetto inseguito e voluto grazie alla progettualità del Presidente Giovanni Santucci e dell’Istruttore regionale arbitri Alberto Scrima con la collaborazione indispensabile del responsabile del settore giovanile Cia Roberto Viglianisi.

ll “progetto” ha la finalità di formazione e di istruzione di giovani arbitri calabresi con un lavoro che abbia come obiettivi il loro miglioramento e la crescita sotto l’aspetto tecnico.

L’attività è stata approvata dal Comitato Regionale Fip Calabria del Presidente Paolo Surace e prenderà il via dal 22 al 25 Giugno a presso il Villaggio Sant’Andrea presso Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Cz).

Il percorso è dedicato ai giovani arbitri Under ventuno già inseriti nelle liste di serie C Silver e serie D regionale uniti agli Ufficiali di campo presenti nelle liste regionali.

Gli istruttori saranno: Alberto Scrima (Arbitro di Serie A2), Roberto Viglianisi (Arbitro di Serie A di basket in carrozzina, arbitro di C Silver e responsabile giovanile degli arbitri) uniti a Piero Carisì, Istruttore regionale degli ufficiali di campo uniti al Presidente Santucci che agirà nelle vesti di Commissario del percorso.

Lo staff verrà impreziosito da una figura del Cia Nazionale che scopriremo strada facendo. Un gran bel traguardo per il mondo arbitrale calabrese.