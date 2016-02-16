Ecco il primo videoclip dei Notte Battente

Nuovo importante traguardo per il gruppo di musica etnico-popolare di Soveria Mannelli.

Dopo la costituzione dell’Associazione, avvenuta nel mese di novembre 2015, il gruppo Notte Battente, nei giorni scorsi, ha concluso le riprese del primo videoclip.

La canzone A fochera ‘e natale

La band della città del Reventino, da sempre impegnata nella rivalutazione delle tradizioni popolari soveritane, ha girato un videoclip sulle note della canzone “‘A fochera ‘e natale“, tratta dalla poesia del concittadino, il professore e poeta Raffaele Proto, inserito nel volume “A mamma Adelina“, edito dallaRubbettino Editore di Soveria Mannelli nel 1980.

Le riprese del videoclip sono state curate dalla società Ubimedia srl, Live streaming e video solutions, per la regia di Ubaldo Proto, figlio dello stesso poeta.

Ad aiutarlo nei lavori Riccardo Talarico, grande esperto di video editing.

Le location delle riprese a Soveria Mannelli

A fare da sfondo due splendide location della città, località “Banda dei Baroni” e località “Mannelli”, dove è stata anche accesa una piccola fochera che ha registrato la partecipazione di amici, curiosi e soci della Pro Loco, i quali hanno improvvisato balli e cori a sostegno dei loro beniamini.

Da sottolineare la consueta collaborazione con la Pro Loco di Soveria Mannelli, affiliata UNPLI e partnerTelethon, associazione con la quale da anni si persegue la comune strada della promozione del territorio soveritano, attraverso lo studio delle tradizioni popolari e la valorizzazione degli angoli più suggestivi cittadini.

Grande emozione, ma anche grande soddisfazione dei componenti del gruppo, Massimo Chiodo, Angela Bianco, Salvatore Velino, Franco Spezzano, Gianfranco Bianco, Vincenzo Perri, Danilo Perrone ed Antonio Abbruzzese, per questo nuovo traguardo raggiunto, che oltre a promuovere il loro lavoro, sarà di sicuro un punto di riferimento per la promozione territoriale.

Si ringraziano per la partecipazione i ballerini Maria Giovanna Casalinuovo e Domenico Casalinuovo, che hanno arricchito la scena con la loro professionalità e partecipazione.

In attesa di concludere l’iter del primo progetto discografico, che conterrà anche i brani inediti della tradizione soveritana, riveduti e riarrangiati, il gruppo attende l’uscita del loro primo videoclip.