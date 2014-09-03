In Calabria il corso fotografico promosso da Servizifotografici.net

Di Federica Geria – “Fotografare non significa dedicarsi a un mero esercizio stilistico bensì narrare con le immagini. Fotografare è visualizzare il risultato e avere in mente la post produzione prima dello scatto. La fotografia si fa sulla base di un’idea precisa, di un progetto.

“E’ questo il pensiero che guida le realizzazioni di Servizifotografici.net, l’agenzia fondata dal reggino Alessandro Mallamaci con l’obiettivo di “creare una competenza fotografica, basata non solo su aspetti tecnici, ma soprattutto sulla conoscenza dei grandi autori e sull’approfondimento dei più importanti settori della fotografia.”

Il corso fotografico che Alessandro propone dal 2010, giunge oggi alla sua quinta edizione, con sede in quattro città della Calabria: Pizzo, Catanzaro Lido, Siderno e Reggio Calabria.

A chi è rivolto il corso

Rivolto a tutti gli appassionati dello “scatto”, principianti e non, avranno l’opportunità ogni settimana di frequentare lezioni teoriche e pratiche, per coronare il sogno di un futuro professionale o semplicemente inseguire una passione.

Durante i 4 mesi di formazione, l’insegnante Francesco Rotilio approfondirà, oltre le diverse tecniche forografiche (ritrattistica, paesaggistica, architettonica, e tanto altro) tematiche riguardanti la professione del fotografo, il mercato e il contesto di riferimento.

Il percorso tra i maestri della fotografia

Gli aspiranti fotografi, attraverso un viaggio nel mondo dei grandi maestri del passato e dei professionisti contemporanei di fama internazionale, al termine del percorso, oltre ad avere arricchito il proprio bagaglio di conoscenza e competenza, conseguiranno un attestato di partecipazione che dimostri il possesso degli strumenti necessari per fare fotografia con il “giusto approccio”.“La tecnologia e il progresso non cambiano la sostanza della fotografia. Riferirsi alla tecnica e alle tecniche significa ignorare la fotografia. La tecnica è il mezzo, non il fine.”

Informazioni più dettagliate sul cosa su: http://corsi.servizifotografici.net/corsobase/