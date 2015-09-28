In migliaia a Pianopoli per il live rock di Carmen Consoli

In migliaia da tutta la Calabria, secondo le stime oltre diecimila, hanno invaso Pianopoli, il piccolo centro turistico in provincia di Catanzaro, per l’eccezionale concerto di Carmen Consoli che ha chiuso l’ormai storica “Pianopoli in festa” e l’intera estate dei grandi live di “Fatti di Musica” in Calabria.

La cantautrice siciliana, amatissima dal pubblico calabrese, ha sfoderato l’ esplosivo concerto rock che l’ha portata fino al clamoroso successo al Meltdown Festival di Londra di qualche settimana fa. La serata è stata aperta alle 21.30 dal gruppo femminile catanese delle Malmaritate, prodotto proprio dalla “cantantessa” siciliana.

Carmen Consoli in versione rock sul palco

Alle 22.00 in punto, una straordinaria Carmen Consoli in chiave rock, con tanto di gonna di pelle nera, t-shirt e sgargiante chitarra elettrica, è apparsa al centro dell’imponente palcoscenico, tra coinvolgenti giochi di luci ed effetti speciali.

Insieme a lei, una band tutta la femminile: Luciana Luccini al basso e Fiamma Cardani alla batteria, con cui ha eseguito, in oltre due ore, tutti i classici della sua ricca discografia, fino ai recenti brani contenuti nel nuovo album “L’abitudine di tornare”.

Un concerto splendido, impreziosito dalla sua voce unica e dalla travolgente energia di un’artista che non smette di stupire. Come recita la motivazione del Premio ai Migliori Live dell’anno, assegnatole questa estate da “Fatti di Musica”, anche a Pianopoli il concerto disegnato dalla Consoli ha evocato le atmosfere dei grandi eventi live degli anni Settanta, come l’ Isola di Wight o Woodstock, affascinando il numerosissimo pubblico.

La genesi del live raccontata dall’artista

La stessa Consoli ha raccontato così la genesi di questo live: “Quando ho saputo che David Byrne mi voleva al suo Meltdown Festival e, tra le varie proposte di set, aveva prediletto proprio quello in trio con Fiamma e Luciana, mi è sembrato un segnale, un suggerimento da cogliere. Devo dire che il pubblico mi conferma di gradire questo live e il suo grande entusiasmo suggella in ogni data questo mio ritorno al rock”. Un entusiasmo che ha riscaldato una serata piuttosto fredda, che ha chiuso l’estate e, anche metereologicamente, ha introdotto l’autunno.

L’evento, voluto come ogni anno dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gianluca Cuda e dalla Pro Loco di Pianopoli, è stato organizzato della Show Net di Ruggero Pegna.

Soddisfatto a fine serata il sindaco Cuda: “Siamo felici di aver visto tantissima gente arrivare da posti anche molto lontani. Un afflusso enorme che ha superato ogni previsione. L’organizzazione dell’accoglienza, dai parcheggi alla gestione dei flussi veicolari e pedonali, fino al deflusso finale, è stata impeccabile. Tutto è andato al meglio. Siamo felici che questa splendida artista abbia accolto il nostro invito dopo un’estate di successi anche internazionali. Complimenti a lei – ha concluso il sindaco – anche per il suo impegno sociale e civile. Con la sua musica, i suoi bellissimi testi e le riflessioni che hanno scandito il concerto, contribuisce a dare un grosso contributo alla crescita culturale dell’intero Sud. E’ stato un concerto indimenticabile!”.