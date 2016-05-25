In onda su RTV lo show ‘Sulla mia pelle’ con il tatuatore Gabriele Pellerone – FOTO

Quattro puntate seguono il lavoro dello studio L'arte del tatuaggio tra schizzi, inchiostri e storie di chi si è fatto tatuare: parla Gabriele Pellerone

Andrà in onda domani su RTV il nuovissimo programma “Sulla mia pelle”, uno show giovane e all’avanguardia, che ci trasporterà in un mondo fatto di arte, di estetica e di dettagli importanti, il mondo del tatuaggio.

Il tatuatore Gabriele Pellerone nel programma

Ad aprire la scena sarà un tatuatore professionista e reggino doc, Gabriele Pellerone, il quale ci accompagnerà durante alcune puntate della trasmissione.

“Sulla mia pelle”, attraverso quattro episodi, ci mostrerà infatti il lavoro che Gabriele svolge giorno dopo giorno all’interno del suo studio “L’arte del tatuaggio”, con tanta tenacia e passione.

Protagonisti delle puntate, oltre Gabriele, saranno anche le persone che hanno scelto di farsi inchiostarare la pelle proprio da lui, che ci racconteranno le loro scelte, esperienze, e piccole parti della loro vita, che magari riflettono proprio il senso dell’immagine appena tatuata.

Vedremo dunque il giovane tatuatore reggino a lavoro, durante la creazione del tatuaggio, a partire da zero, fino alla conclusione dell’“opera”, tra schizzi, inchiostri, tecniche particolari e tanta attenzione al dettaglio.

L’intervista al tatuatore

Oggi CityNow, per questa particolare occasione, decide di incontrare Gabriele, il quale ci racconta della sua passione e ci svela qualcosa in più sugli episodi di “Sulla mia pelle”.

Come e quando nasce la tua passione?

“La mia passione per i tatuaggi, che definisco una vera e propria arte, nasce da una dote trasmessa da mia madre: il saper disegnare. E’ stato anche grazie a diversi amici che ho iniziato, mi incitavano a provare, come se io non stessi sfruttando ciò che di buono sapevo fare, finché un giorno comprai l’attrezzatura e inizia ad esercitarmi sulla pelle sintetica. Quando mi sentii pronto, dopo qualche mese, tatuai un amico, e da lì non ho più smesso. D’altronde disegno dall’età di 3 anni, ho sempre sognato di poter lavorare un giorno usando questa passione, e così tre anni fa ho deciso proiettarmi definitivamente nel mondo del tattoo.”

Che significato hanno per te i tatuaggi?

“Esprimono la personalità di ognuno, rappresentano il nostro passato, i nostri sogni e i nostri desideri! Ad oggi il loro significato non è più fonte di pregiudizio, e credo non debba essere considerata una moda o una tendenza, dato che un tatuaggio è per sempre! Esso può rappresentare un modo di essere, una filosofia di pensiero o comunque un ricordo, spesso quindi si abbina il tatuaggio ad un significato personale. Io lo interpreto come forma d’arte.”

Cosa vedremo nel programma

A breve andrà in onda il programma “Sulla mia pelle”, dove sarai protagonista per quattro puntate. Cosa vedremo durante questi episodi?

“Durante la trasmissione vedrete tutto ciò che riguarda l’esecuzione del tatuaggio quindi il prima, il durante e il dopo. Vedrete scene in cui i clienti spiegheranno il significato del tatuaggio che hanno scelto, ed io a mia volta spiegherò ciò che abbiamo fatto e come”.

Svela qualche anteprima al pubblico di CityNow…

“Se pensate che fare un tatuaggio sia un’impresa traumatica, durante la trasmissione vedrete le reazioni di chi si tatua per la prima volta, e quindi l’impatto che si ha quando si fa un tatuaggio. Ma per ora non svelo altro…vi invito a seguire il primo episodio che andrà in onda domani, e spero tanto che avrà un riscontro positivo e che coinvolgerà il pubblico!”

L’esperienza davanti alle telecamere

Che esperienza è stata per te questa occasione?

“E’ stata un esperienza davvero unica, è stato un grande piacere per me lavorare per un emittente prettamente regionale come RTV, allo scopo di valorizzare ciò che la nostra terra può offrire. Abbiamo tanto da offrire, ma a volte non ce ne accorgiamo. Inoltre è stata una bellissima occasione per far conoscere ed integrare questa nuova cultura del Tattoo in Calabria!”

Che sensazioni provi mentre inchiostri la pelle di una persona?

“E’ una sensazione che mi gratifica. Se una persona si affida a me non posso che esserne grato e ricambiare dando il massimo, prestando tutte le attenzioni che merita, quindi oltre che lavoro, la chiamerei passione ed è grazie a questa passione che tatuare diventa un’esperienza unica e magnifica”.

Facciamo i complimenti a Gabriele, per la sua professionalità, la sua bravura e per questa nuova ed emozionante avventura. Vi invitiamo a non perdere il primo episodio dello show “Sulla mia pelle”, in onda su RTV domani 26 maggio alle ore 22:30, in replica domenica 29 maggio 00:30 e mercoledì 1 giugno 00:10.

Ecco la gallery del backstage della trasmissione!