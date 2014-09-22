In uscita il nuovo singolo di Tiago Braga, “Still In Love With You”

L’artista portoghese dopo ‘’X Factor’’ e ‘’The Voice’’, ha realizzato il suo nuovo singolo ‘’Still in Love With You’’. È l’esperienza e l’animo del giovane cantautore portoghese ad essere al centro del brano, come racconta egli stesso: “l’amore ormai finito, lontani i momenti della condivisone, del gioco, della passione. Quel che resta è il vuoto. Lei non è più accanto a te, pensi a ciò che è stato e a quello che non sarà”. Un brano pop-rock che risulta essere la sintesi perfetta di un lungo ed articolato lavoro di ricerca musicale dell’artista. La produzione del singolo “Still in Love With You” e relativo video, finalmente disponibile su tutti i maggiori stordel mondo dal 24 settembre, è stata curata dai team del ’’Real Fat Studio’’ che si è occupato della registrazione, missaggio e mastering del brano, e dal collettivo della “Tanto di Cappello Production” che ne ha realizzato il videoclip e curato aspetti visuali e di comunicazione: concept dell’album, promozione degli eventi in programma e le attività di social media marketing. Due eccellenti realtà professionali totalmente made in Calabria che hanno saputo farsi conoscere, in Italia e all’estero, grazie al loro lavoro e professionalità, dimostrando che nella propria terra è possibile realizzare i propri sogni. Un anteprima del video su: https://www.youtube.com/watch?v=5PL_4Si3q5I&feature=youtu.be