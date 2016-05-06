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In Pediatria festa della mamma… con sorpresa!

Un quiz sui cartoni animati, coccarde e creazioni dei bambini hanno trasformato una mattinata in ludoteca in una festa della mamma speciale

06 Maggio 2016 - 15:34 | di Federica Geria

Foto di gruppo dei calciatori dell'ASD Reggio Calabria in visita alla ludoteca di Pediatria

Una mattinata come tante nella ludoteca del reparto Pediatria degli Ospedali Riuniti è stata trasformata in una vera e propria festa della mamma. Con qualche giorno di anticipo, martedi’ 3 maggio le volontarie hanno animato le consuete ore di gioco con un quiz che ha visto sfidarsi le mamme dei piccoli degenti sui cartoni animati piu’ famosi, facendo cosi’ aggiudicare a tutte le partecipanti delle strepitose e coloratissime coccarde e alcune creazioni realizzate dai bambini insieme alle volontarie per l’occasione. Per rendere ancora più speciale questo momento, accompagnati dal presidente Mimmo Pratico, sono giunti a far visita alcuni dei giocatori della squadra di calcio ASD Reggio Calabria, dimostrando una spiccata sensibilità, hanno donato alla ludoteca una serie di giochi e distribuito tanti gadget ai piccoli pazienti con i quali si sono intrattenuti a lungo. Strumenti importantissimi per ridurre gli effetti dell’ospedalizzazione del bambino e dell’adolescente che attraverso il gioco e l’accoglienza in un ambiente colorato e idoneo alle loro esigenze possono trascorrere il periodo della degenza più serenamente. Il tutto si è svolto con la partecipazione del Primario Dott. Demetrio Costantino, del personale medico e paramedico e la collaborazione delle volontarie ABIO e AVO. Ore trascorse in armonia ed allegria, tali da far pensare :” Ma siamo ancora in ospedale?”.

Festa della mamma nella ludoteca di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria
Doni e coccarde per le mamme dei piccoli degenti nel reparto di Pediatria a Reggio Calabria

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