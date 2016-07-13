City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, inaugura la nuova area giochi della Villa Comunale

Mercoledì 13 luglio alle 18 si inaugura la nuova area giochi della Villa Comunale Umberto I, nata con il sostegno di Fidapa, Inner Wheel e dei cittadini

13 Luglio 2016 - 09:33 | di Redazione

Villa Comunale di Reggio Calabria, verde pubblico (progetto di Fidapa e Inner Wheel)

Si terrà oggi, mercoledì 13 luglio alle ore 18:00 l’inaugurazione della nuova area giochi della Villa Comunale Umberto I di Reggio Calabria.

L’intervento è stato realizzato grazie al sostegno delle associazioni Fidapa e Inner Wheel con il contributo dei cittadini.

All’inaugurazione della nuova area giochi saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, gli Assessori della Giunta ed i rappresentanti delle associazioni che hanno promosso l’iniziativa.

La stampa ed i cittadini sono invitati a partecipare.
Inaugurazione della nuova area giochi della Villa Comunale di Reggio Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

FidapaReggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?