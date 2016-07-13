Reggio, inaugura la nuova area giochi della Villa Comunale
Mercoledì 13 luglio alle 18 si inaugura la nuova area giochi della Villa Comunale Umberto I, nata con il sostegno di Fidapa, Inner Wheel e dei cittadini
13 Luglio 2016 - 09:33 | di Redazione
Si terrà oggi, mercoledì 13 luglio alle ore 18:00 l’inaugurazione della nuova area giochi della Villa Comunale Umberto I di Reggio Calabria.
L’intervento è stato realizzato grazie al sostegno delle associazioni Fidapa e Inner Wheel con il contributo dei cittadini.
All’inaugurazione della nuova area giochi saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, gli Assessori della Giunta ed i rappresentanti delle associazioni che hanno promosso l’iniziativa.
La stampa ed i cittadini sono invitati a partecipare.
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