Inaugurata l’area giochi della Villa Comunale – FOTO

«Risorge un altro dei luoghi dell’anima della nostra città, della Reggio più bella: la villa comunale, il cuore pulsante della nostra storia e della nostra identità, con le giostre sulle quali finalmente torneranno a giocare i nostri bambini. Questa è la Reggio che ci piace, l’anima positiva di questa città». E’ quanto ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà commentando l’inaugurazione della nuova area giochi all’interno della Villa comunale Umberto I di Reggio Calabria.

Trattenuto a Roma per impegni istituzionali improrogabili il primo Cittadino di Reggio Calabria, si è detto rammaricato «per non aver potuto vivere di persona un evento altamente significativo per l’intera città».

Il messaggio alle associazioni Fidapa e Inner Wheel

In un messaggio inviato ai rappresentanti delle Associazioni Fidapa e Inner Wheel, motore organizzativo della raccolta fondi che con l’aiuto di cittadini e imprese ha consentito l’acquisto del nuovo parco ludico, il Sindaco ha rimarcato «l’importanza di difendere un luogo storico della città come la villa comunale, un luogo dell’anima».

«All’alba di oggi – ha aggiunto il Sindaco – mi sono recato personalmente alla villa per dare un ultimo sguardo al lavoro che era stato fatto, dopo i sopralluoghi delle scorse settimane. Il nostro parco cittadino è un luogo al quale sono particolarmente legato anche per la mia storia familiare. Così come lo sono generazioni di reggini che tra quegli alberi hanno trascorso la loro infanzia. E’ un simbolo importante che oggi restituiamo alla città. Quando ho definito la nostra villa comunale il Central Park di Reggio Calabria qualcuno ha pensato bene di fare ironia. Oggi possiamo dire che questo spazio della città ha davvero poco da invidiare al polmone verde al centro della Grande Mela. Naturalmente adesso sta a noi tenerlo pulito, curarlo e fare in modo che sia sempre animato di attività».

«Ringrazio le Associazioni che hanno realizzato la nuova area giochi – ha aggiunto Falcomatà – da parte nostra, come Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Azienda Calabria Verde, abbiamo già disposto una sorta di guardiania per evitare che lo spazio possa essere imbrattato o vandalizzato. Le telecamere installate in tutto il perimetro del parco faranno il resto. Inoltre nei prossimi giorni sarà emanata un’ordinanza che vieta il consumo di alcolici all’interno della villa, per evitare che torni ad essere un luogo insicuro per bambini e famiglie».

«Quella di oggi è stata una giornata importante. Un segno che ci indica che la rinascita di Reggio è già iniziata – ha concluso il Sindaco – che si tratta di un percorso che abbiamo intrapreso insieme ai cittadini, a tutti quei reggini onesti che dimostrano, quotidianamente, di voler bene a questa città».

QUI LA FOTOGALLERY A CURA DI ANTONELLO DIANO