Inaugurato al Ce.dir il primo asilo nido comunale della nostra città!

di Fabiana Tripodi – Si è conclusa da poco la cerimonia di apertura, dopo due anni di inattività, del primo asilo nido comunale di Reggio Calabria, presso il piazzale del Palazzo Ce.dir. Un obiettivo importante, raggiunto grazie ai fondi PAC, che continuerà con l’apertura degli asili di Archi e Gebbione, per i quasi cinquemila bambini aventi diritto.

Alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’Assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Marino, della referente territoriale Actionaid, Eleonora Scrivo e degli Assessori Nino Zimbalatti e Angela Marcianò, rispettivamente alle Politiche Ambientali e ai Lavori Pubblici, si sono esibiti i bersaglieri, “simbolo di abnegazione e fedeltà a determinati valori – che come ricordato dall’Assessore Marino -devono stare a fondamento della nostra comunità cittadina, se vogliamo farla crescere.

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“Quello degli asili comunali è un servizio pubblico fondamentale per la nostra città, che deve affrontare un piano di riequilibrio, -afferma Falcomatà- Essere riusciti attraverso un’azione di comunità attiva a raggiungere, oggi, un tale risultato, per noi è molto importante. Non ci fermiamo qui!

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