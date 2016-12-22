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Inaugurato a Piazza dei Bruzi il Mercato di Campagna Amica

Grande successo per il primo giorno del mercato Coldiretti: ogni giovedì i cittadini trovano prodotti venduti direttamente dai produttori al centro città

22 Dicembre 2016 - 13:46 | di Federica Geria

Inaugurazione del mercato di Campagna Amica Coldiretti a Cosenza

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L’appuntamento si ripeterà ogni giovedì

Grande successo sta riscuotendo l’apertura del Mercato di Campagna Amica -Coldiretti inaugurato stamane a Cosenza in Piazza dei Bruzi. Al taglio del nastro sono intervenuti tra gli altri, il sindaco Mario Occhiuto, l’assessore Loredana Pastore, il presidente e direttore della Coldiretti Calabria Pietro Molinaro e Francesco Cosentini, il presidente coldiretti di Cosenza Pietro Tarasi. Da oggi e ogni giovedì, i cittadini di Cosenza potranno contare su un mercato di prodotti sicuri e alla portata del consumatore, poiché venduti dal produttore direttamente al consumatore, dall’azienda al centro città”.

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