“Oggi al circolo Polimeni si respira un clima davvero esaltante. Ospitiamo due realtà prestigiose e di grande spessore. Da un lato il Liceo Da Vinci di Reggio Calabria noto il suo successo in campo nazionale ed internazionale. L’istituto ha sempre dimostrato una costante ricerca ed evoluzione nel panorama scolastico. Dall’altro lato abbiamo il club Ferrari di Reggio Calabria, a cui si è riconosciuto il compito di festeggiare il settantesimo compleanno della scuderia Ferrari. Un riconoscimento che premia i continui sforzi ed il lavoro dell’intero consiglio direttivo del club reggino. Il successo di entrambi viene dopo anni di impegno e di investimenti. Il circolo Polimeni sposa l’evento ed accoglie queste due splendide realtà dal dna vincente“.

Sono le parole del presidente del circolo reggino Igino Postorino che ha accolto questa mattina oltre 1.500 persone, desiderose di partecipare alla cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2017/2018 del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. La manifestazione ha visto il coinvolgimento dei 500 nuovi iscritti alle prime classi e delle loro famiglie, i massimi rappresentanti delle Istituzioni, del clero e del mondo delle associazioni.

Il Liceo Da Vinci e la festa di inizio anno

Un momento importante per la città se si pensa ai numeri del liceo Da Vinci con più di 2000 famiglie al suo interno.

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“E’ una giornata di festa ed allegria che inaugura il nuovo anno scolastico – spiega ai nostri microfoni la prof.ssa Giuseppina Princi, dirigente del Liceo L. da Vinci – Il pensiero va soprattutto ai nuovi iscritti e agli alunni delle nuove classi. L’augurio è che sia un anno all’insegna della pace, della serenità e della conoscenza. La scuola deve diventare una palestra di speranza, positività ed opportunità. La Ferrari, il Liceo Da Vinci ed il Circolo Polimeni sono tre marchi storici e prestigiosi. Le tre aziende, ognuna nel proprio ruolo, conservano un carattere vincente”.

I tre marchi hanno dimostrato negli anni di credere fortemente nel territorio in cui operano e di investire sui giovani ed offrire loro opportunità di lavoro.

La scuderia Ferrari tra pit-stop e simulatori

Alla manifestazione hanno partecipato anche aziende che hanno fatto la storia del nostro Paese con le quali il liceo reggino ha innescato nel tempo una relazione virtuosa. Protagonista dell’evento la gloriosa scuderia Ferrari con i suoi ingegneri, i suoi tecnici e un’autentica Formula 1. Con la rossa di Maranello, top del Made in Italy ingegneristico e tecnologico, sono state effettuate simulazioni di pit-stop davanti agli occhi entusiasti dei ragazzi.

“E’ partita con questa bellissima giornata la carovana del cavallino rosso che fino al 17 settembre sarà presente in varie zone della città. Decine e decine di vetture stradali Ferrari, fra le più rappresentative della gamma di ogni tempo. Simulatori, dove poter assaporare virtualmente le sensazioni e le emozioni di una monoposto vera – commenta Francesco Romeo del club Ferrari Reggio Calabria – quello di oggi insieme agli studenti del Liceo Da Vinci è stato un evento nell’evento come ideale cornice di una kermesse unica che suggella 28 mesi di intenso percorso dello Scuderia Ferrari Reggio Calabria. Saranno giorni densi di eventi conviviali e di passione pura, vissuta assieme a dei personaggi legati a doppio filo alla storia del Cavallino Rampante, quali Ninni Vaccarella e il giovane campione Antonio Fuoco, calabrese doc impegnato in Gp2 e pilota Ferrari Driver Academy, accompagnati dal Direttore Operativo degli SFC, il reggino Mauro Apicella”.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA DEL ‘CAVALLINO ROSSO’: