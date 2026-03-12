Reggio, inaugurato lo spazio multifunzionale per adolescenti ‘DesTEENazione’ – FOTO

Inaugurato questa mattina lo Spazio Multifunzionale per Adolescenti DesTEENazione, alla presenza delle istituzioni, delle scuole e di numerosi rappresentanti del mondo educativo e sociale del territorio. L’iniziativa del Settore Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria rappresenta un investimento sul futuro dei giovani, con l’obiettivo di creare un luogo dedicato all’incontro, alla crescita e alla partecipazione attiva.

Lo spazio, situato in via Cardinale G. Portanova 184, ospiterà attività educative e laboratori creativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, con una proiezione fino ai 21.

Le istituzioni e il valore della rete educativa

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco ff della Città di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, il procuratore presso il Tribunale per i Minori, Roberto Di Palma, e il rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti. Presenti anche l’assessora al Welfare Lucia Anita Nucera e l’assessora all’Istruzione Anna Maria Curatola.

Il procuratore Roberto Di Palma ha sottolineato l’importanza di luoghi capaci di offrire ai ragazzi occasioni concrete di socialità, manifestando la disponibilità a sviluppare collaborazioni anche per percorsi di messa alla prova. Il rettore Giuseppe Zimbalatti ha invece richiamato il contributo che l’Ateneo può offrire attraverso attività formative dedicate all’educazione delle nuove generazioni.

Un incubatore di sogni per la città

Il sindaco ff Domenico Battaglia ha definito la giornata “una giornata di festa per la città”, ringraziando il Settore Welfare per il lavoro svolto che ha permesso di ottenere un primato a livello nazionale.

“Vogliamo che questo luogo diventi un incubatore di idee e di sogni; l’obiettivo è quello di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita e creare le condizioni affinché possano costruire il proprio futuro nella loro città”, ha dichiarato Battaglia.

L’assessora Lucia Anita Nucera ha evidenziato come il progetto faccia parte di una rete nazionale:

“Questo è il vostro luogo, un luogo di emozioni, di idee e di potenzialità, che crescerà e si arricchirà anche grazie al contributo dei giovani e della comunità”, ha affermato rivolgendosi ai ragazzi.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo di diverse scuole cittadine, tra cui il Liceo Artistico Preti-Frangipane, il Liceo Leonardo da Vinci, l’I.I.S. Boccioni-Fermi e il Convitto T. Campanella, i cui studenti hanno animato la giornata con performance artistiche accompagnate dalla Banda musicale “Città di Reggio Calabria”.