Reggio, fiamme al campo di baseball: intervento in corso dei Vigili – FOTO

Un incendio ha interessato pochi minuti fa il campo da baseball di Reggio Calabria, nella zona sud della città, lungo il viale Calabria.

Le fiamme hanno coinvolto sterpaglie e una parte dell’erba del campo, propagandosi rapidamente sia all’interno che all’esterno dell’area sportiva.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, attualmente ancora impegnati nell’opera di spegnimento e bonifica della zona. Presente anche una pattuglia della Polizia Municipale per regolare il traffico e monitorare la situazione.

Fortunatamente, la struttura principale non è stata toccata: in particolare spalti e spogliatoi risultano non interessati dalle fiamme.

Non si registrano feriti né danni a persone.

Seguiranno aggiornamenti.